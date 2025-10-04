Juventude-Fortaleza, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE

Gara che offre molteplici spunti in questo nuovo turno di campionato brasiliano

Carmine Panarella 4 ottobre - 09:14

Il campionato brasiliano continua ad offrire diversi match interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: domenica 5 ottobre alle ore 23:30 si gioca Juventude-Fortaleza, un'altra partita molto importante per determinare le sorti del campionato. All'Estadio Alfredo Jaconi si gioca uno scontro salvezza che non ammette mezze misure, perché i tre punti in palio saranno determinanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Juventude-FortalezaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare e dove vedere la gara, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Juventude-Fortaleza in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida del campionato brasiliano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Juventude-Fortaleza in diretta live. Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 23.30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Sia i padroni di casa che gli ospiti non stanno disputando una stagione convincente: sono infatti rispettivamente 23 e 21 i punti in classifica ottenuti finora dalle due compagini brasiliane, troppo pochi anche per puntare alla salvezza ad oggi. La Juventude terz’ultima ha la peggior difesa del campionato con 46 reti subite e il secondo peggior attacco con soltanto 20 marcature, mentre il Fortaleza penultimo ha collezionato numeri leggermente migliori ma che si sono tradotti in meno punti in classifica. Sarà dunque un vero e proprio scontro salvezza, dove chi ne uscirà sconfitto rischierà di compromettere ancor di più una classifica già preoccupante.

Le probabili formazioni di Juventude-Fortaleza — Juventude (3-4-2-1): Jandrel, Cipriano, Freitas, Peixoto, Hermes, Mandaca, Jadson, Igor Formiga, Enio, Gilberto, Fernandes. Allenatore: T. Carpini Barbosa

Fortaleza (4-3-3): Brenno, Britez, Gazal, Avila, Barbosa, Sasha, Pereira, Picachu, Crispim, Herrera, Deyverson. Allenatore: M. Palermo