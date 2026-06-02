La sfida di tennis femminile tra Anna Kalinskaya e Maja Chwalińska è valida per i quarti di finale del Roland Garros e si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 11:00. Un confronto molto interessante sulla terra rossa parigina tra due giocatrici che stanno vivendo un ottimo torneo e che sognano di conquistare un posto nelle semifinali. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Kalinskaya arriva a questo appuntamento forte della sua esperienza nel circuito maggiore e di un tennis completo, capace di alternare aggressività e solidità da fondo campo. La russa proverà a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

La Chwalińska, invece, rappresenta una delle sorprese più interessanti del torneo. La polacca cercherà di sfruttare fiducia ed entusiasmo, puntando sulla continuità negli scambi e sulla capacità di adattarsi alle diverse situazioni della partita.

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Il momento delle due tenniste

La

cercherà di sfruttare la propria esperienza e la qualità dei colpi per prendere il controllo degli scambi.

La Chwalińska proverà invece a giocare con intensità e continuità, cercando di allungare gli scambi e mettere pressione all’avversaria nei momenti decisivi.

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