Lunedì 8 settembre 2025, alle ore 01:00, lo Sporting Kansas City ospita l’Austin FC in un match cruciale della Major League Soccer, valido per la Western Conference. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti stagionali molto diversi: i Wizards cercano continuità e punti, mentre los verdes puntano a consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica.
Lo streaming dell'Mls
Kansas City-Austin: dove vedere la Mls in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Kansas City-Austin in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Kansas City-Austin in programma lunedì 8 settembre alle ore 01.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su AppleTv.
Il momento di forma delle due squadre—
Dopo un avvio di stagione positivo, lo Sporting Kansas City ha faticato a trovare continuità, rimanendo invischiato in un periodo di tanking nella speranza di trovare il tecnico giusto e un gruppo stabile. La vittoria per 4-2 contro i Colorado Rapids nell’ultimo turno ha però ridato morale e tre punti, interrompendo una striscia di sei partite con appena un pareggio e cinque sconfitte. Sotto la guida di Kerry Zavagnin, ha avuto un andamento altalenante. La squadra ha segnato 43 gol ma ne ha subiti 57, evidenziando gravi lacune difensive. In casa, i Wizards hanno collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte: un rendimento da migliorare sfruttando il fattore campo.
L’Austin FC, guidato da Josh Wolff, arriva invece da un momento positivo: solo due KO nelle ultime undici gare, con la squadra a ridosso delle prime posizioni. Nonostante i primi tre posti siano lontani, la lotta per il quarto posto è aperta, con appena sei punti che separano los verdes dai Seattle Sounders. La squadra nell'ultimo periodo ha mostrato maggiore solidità, con 10 vittorie e 8 pareggi, 29 gol segnati e 33 subiti. Nell’ultima partita hanno battuto 3-1 i San Jose Earthquakes, confermando la buona forma. In trasferta hanno vinto 5 delle 13 gare disputate.
Visualizza questo post su Instagram
Le probabili formazioni di Kansas City-Austin—
Zavagnin schiererà il collaudato 4-3-3. A Joveljic e Salloi saranno affidate le fortune offensive della squadra. Pulskamp difenderà i pali, grazie anche all'aiuto della linea difensiva che dovrebbe essere composta da Shelton, Voloder, James e Leibold.
La squadra ospite punterà maggiormente sull'attaccante della nazionale albanese Uzuni. Il classe 1995 sarà affiancato da Bukari e Gallagher nel tridente offensivo.
KANSAS CITY: (4-3-3): Pulskamp, Shelton, Voloder, James, Leibold, Bartlett, Davis, Munoz, Suleymanov, Joveljic, Salloi. ALLENATORE: Zavagnin.
AUSTIN: (4-3-3): Stuver, Desler, Hines-Ike, Svatok, Biro, Dubersarsky, Pereira, Wolff, Bukari, Uzuni, Gallagher. ALLENATORE: Wolff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA