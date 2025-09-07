Kansas City-Austin: dove vedere la Mls in diretta TV ed in streaming LIVE

Il momento di forma delle due squadre

Dopo un avvio di stagione positivo, lo Sporting Kansas City ha faticato a trovare continuità, rimanendo invischiato in un periodo di tanking nella speranza di trovare il tecnico giusto e un gruppo stabile. La vittoria per 4-2 contro i Colorado Rapids nell’ultimo turno ha però ridato morale e tre punti, interrompendo una striscia di sei partite con appena un pareggio e cinque sconfitte. Sotto la guida di Kerry Zavagnin, ha avuto un andamento altalenante. La squadra ha segnato 43 gol ma ne ha subiti 57, evidenziando gravi lacune difensive. In casa, i Wizards hanno collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte: un rendimento da migliorare sfruttando il fattore campo.