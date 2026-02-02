La ventesima giornata di Super Lig si chiude con una partita che pesa molto nella corsa al titolo: il Fenerbahce fa visita al Kocaelispor con la necessità di vincere per non perdere terreno dal Galatasaray. Gli uomini di Tedesco sono ancora imbattuti in campionato, ma i recenti pareggi hanno rallentato la marcia e aumentato la pressione. Dall’altra parte c’è un Kocaelispor solido, tranquillo in classifica, che vuole misurarsi contro una grande e provare a strappare un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico.
Diretta TV e Streaming
Kocaelispor-Fenerbahce: dove vedere la Super Lig in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Kocaelispor-Fenerbahce:
KOCAELISPOR FENERBAHCE SUPERLIG DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Kocaelispor-Fenerbahce in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Kocaelispor—
Il Kocaelispor occupa la parte centrale della classifica e, per una neopromossa, il bilancio stagionale resta positivo. La squadra ha costruito il proprio campionato soprattutto sulla compattezza e sull’organizzazione, riuscendo a tenere un buon margine sulla zona retrocessione. Il momento però non è dei migliori: nelle ultime settimane sono arrivati pochi risultati utili, con l’eliminazione dalla coppa nazionale e un rendimento in calo in campionato.
Qui Fenerbahce—
Il Fenerbahce arriva alla trasferta con numeri importanti ma con meno margine di errore rispetto a qualche settimana fa. La squadra di Tedesco è ancora imbattuta in Super Lig, segnale di grande solidità, ma i troppi pareggi recenti — tra campionato ed Europa — hanno leggermente frenato la corsa. La distanza dal primo posto è ridotta, ma ogni passo falso ora può pesare doppio.
Probabili formazioni—
Kocaelispor (4-2-3-1): Degirmenci; Oguz, Dijksteel, Smolcic, Haidara; Linetty, Keita; Churlinov, Rivas, Agyei; Petkovic. All. İnan.
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Semedo; Guendouzi, Yuksek; Musaba, Asensio, Nene; Talisca. All. Tedesco.
