Kocaelispor-Fenerbahce: dove vedere la Super Lig in Streaming e in Tv

Kocaelispor-Fenerbahce: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Super Lig su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 2 febbraio - 15:24

La ventesima giornata di Super Lig si chiude con una partita che pesa molto nella corsa al titolo: il Fenerbahce fa visita al Kocaelispor con la necessità di vincere per non perdere terreno dal Galatasaray. Gli uomini di Tedesco sono ancora imbattuti in campionato, ma i recenti pareggi hanno rallentato la marcia e aumentato la pressione. Dall’altra parte c’è un Kocaelispor solido, tranquillo in classifica, che vuole misurarsi contro una grande e provare a strappare un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Kocaelispor — Il Kocaelispor occupa la parte centrale della classifica e, per una neopromossa, il bilancio stagionale resta positivo. La squadra ha costruito il proprio campionato soprattutto sulla compattezza e sull’organizzazione, riuscendo a tenere un buon margine sulla zona retrocessione. Il momento però non è dei migliori: nelle ultime settimane sono arrivati pochi risultati utili, con l’eliminazione dalla coppa nazionale e un rendimento in calo in campionato.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce arriva alla trasferta con numeri importanti ma con meno margine di errore rispetto a qualche settimana fa. La squadra di Tedesco è ancora imbattuta in Super Lig, segnale di grande solidità, ma i troppi pareggi recenti — tra campionato ed Europa — hanno leggermente frenato la corsa. La distanza dal primo posto è ridotta, ma ogni passo falso ora può pesare doppio.

Probabili formazioni — Kocaelispor (4-2-3-1): Degirmenci; Oguz, Dijksteel, Smolcic, Haidara; Linetty, Keita; Churlinov, Rivas, Agyei; Petkovic. All. İnan.

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Semedo; Guendouzi, Yuksek; Musaba, Asensio, Nene; Talisca. All. Tedesco.

