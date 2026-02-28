Lakers-Kings: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 00:38)

Sfida della Western Conference tra due squadre che vivono momenti molto diversi: i Lakers sono in piena corsa playoff, mentre i Kings stanno attraversando una stagione complicata, soprattutto lontano da casa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di NBA:

Lakers-Kings: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — LAKERS KINGS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Lakers-Kings in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Sacramento Kings — I Kings faticano soprattutto in difesa (oltre 121 punti concessi di media) e in trasferta il rendimento cala ulteriormente. Nell’ultimo precedente hanno però battuto i Lakers 124-112, dimostrando di poter colpire se trovano ritmo offensivo.

DeMar DeRozan resta un riferimento per punti e creazione, mentre Russell Westbrook porta energia e gestione del pallone. Sotto canestro, Precious Achiuwa e Maxime Raynaud dovranno reggere l’impatto fisico.

Qui Los Angeles Lakers — I Lakers sono più equilibrati e molto più efficienti al tiro (oltre il 50% dal campo nelle ultime 10). La squadra ruota attorno al talento offensivo di Luka Doncic, supportato da LeBron James e Austin Reaves. Il quintetto con DeAndre Ayton garantisce presenza interna e rimbalzi, mentre la pericolosità perimetrale è uno dei principali punti di forza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Lakers-Oklahoma: