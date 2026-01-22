derbyderbyderby streaming LaLiga, Atletico Madrid-Maiorca: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Scopri dove seguire il campionato spagnolo. Non perdere l'entusiasmante corsa al titolo de LaLiga
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Ogni giornata de LaLiga è un libro da raccontare. Barcellona e Real Madrid distano un solo punto, ma appena sotto ci sono Villarreal e Atletico Madrid che aspettano passi falsi mentre inanellano risultati utili. Per la ventunesima giornata del campionato spagnolo, la formazione di Diego Simeone affronta il Maiorca di Muriqi: appuntamento domenica 25 gennaio alle 14:00. Scopri dove guardare Atlético Madrid-Maiorca in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Nel campionato spagnolo l'Atletico Madrid sta viaggiando a velocità sostenuta. Nelle ultime quattro partite ha strappato ben tre vittorie e conta 41 punti, 7 in meno ai cugini del Real. I Colchoneros pagano un inizio a rilento ma con il tempo e le vittorie sono riusciti a rimettersi subito in carreggiata per competerete per il titolo. La sfida contro il Maiorca, però, è tutto tranne che semplice: lì infatti c'è il secondo capocannoniere de LaLiga, Il Pirata Muriqi, alle spalle soltanto di Mbappé.

Dove vedere Atletico Madrid-Maiorca in diretta TV e streaming live

—  

Atletico Madrid-Maiorca sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

