Lorenzo Maria Napolitano 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 14:01)

Ogni giornata de LaLiga è un libro da raccontare. Barcellona e Real Madrid distano un solo punto, ma appena sotto ci sono Villarreal e Atletico Madrid che aspettano passi falsi mentre inanellano risultati utili. Per la ventunesima giornata del campionato spagnolo, la formazione di Diego Simeone affronta il Maiorca di Muriqi: appuntamento domenica 25 gennaio alle 14:00. Scopri dove guardare Atlético Madrid-Maiorca in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Nel campionato spagnolo l'Atletico Madrid sta viaggiando a velocità sostenuta. Nelle ultime quattro partite ha strappato ben tre vittorie e conta 41 punti, 7 in meno ai cugini del Real. I Colchoneros pagano un inizio a rilento ma con il tempo e le vittorie sono riusciti a rimettersi subito in carreggiata per competerete per il titolo. La sfida contro il Maiorca, però, è tutto tranne che semplice: lì infatti c'è il secondo capocannoniere de LaLiga, Il Pirata Muriqi, alle spalle soltanto di Mbappé.

Dove vedere Atletico Madrid-Maiorca in diretta TV e streaming live — Atletico Madrid-Maiorca sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.