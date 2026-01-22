Non perdere la corsa al titolo nel campionato spagnolo, scopri come vedere Barcellona-Oviedo gratuitamente

Lorenzo Maria Napolitano 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 16:16)

Una delle sfide da non perdere nella ventunesima giornata del campionato spagnolo è quella tra il Barcellona e l'Oviedo. Il club Blaugrana si trova a lottare punto a punto con il Real Madrid, che ora dista un solo punto. È una corsa al titolo da non perdere e che va gustata tutta, senza perdere nemmeno un minuto. Il Barça affronterà, tra le mura amiche, l'Oviedo domenica 25 gennaio alle 16:15. Scopri dove guardare Barcellona-Oviedo in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Barcellona si presenta alla sfida da capolista e sicuramente da favorito. Nell'ultimo match la squadra di Flick ha rimediato una sconfitta sotto i colpi della Real Sociedad e nel segno di Oyarzabal, ma si tratta soltanto di un inciampo per la corazzata Blaugrana. Tant'è che l'unica partita persa nelle ultime cinque giornate. Dall'altro lato del campo ci sarà l'Oviedo, ultimo in classifica e con soli 13 punti raccolti in 20 partite. È una partita alla portata del Barça, ma che non dev'essere comunque sottovalutata.

Dove vedere Barcellona-Oviedo in diretta TV e streaming live — Barcellona-Oviedo sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.