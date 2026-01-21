Scopri dove seguire la sfida del campionato spagnolo tra Siviglia e Athletic Club, in scena il 24 gennaio allo Stadio Pizjuán

Lorenzo Maria Napolitano 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 18:32)

Riparte il campionato spagnolo. LaLiga, giunta alla ventunesima giornata, comincia a dare i primissimi decreti. Il titolo è una questione a quattro, tra Real Madrid, Atlético, Villarreal e Barcellona. Oltre loro, però, ci sono diverse squadre che navigano nella metà alta della classifica e che stanno provando a strappare un pass per le prossime competizioni europee. È il caso di Siviglia e Athletic Club, che si sfideranno sabato 24 gennaio alle 18:30, allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuán. Scopri dove guardare Siviglia-Athletic Club in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

In realtà, la squadra di Almeyda è più vicina alla parte basse della classifica che quella alta. Ma ciò solo per una brutta piega che ha preso la stagione nell'ultimo periodo. Infatti, il Siviglia aveva ben iniziato il campionato, ma nelle ultime giornate sta raccogliendo risultati fortemente altalenanti: ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, perdendone tre e pareggiando soltanto una - l'ultima, in casa dell'Elche. Simile è il momento di forma attuale della formazione di Valverde, che non vince da quattro partite ma gode di un gruzzolo di punti più ricco che gli permette di non scivolare nella parte destra della classifica.

Dove vedere Siviglia-Athletic Club in diretta TV e streaming live — Siviglia-Athletic Club sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.