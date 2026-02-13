Biancocelesti in cerca dei tre punti per continuare a sperare nell'Europa, orobici per puntare a qualcosa di più dell'Europa League

Mattia Celio Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 18:02)

Domani sera ci sarà in programma una sfida che può valere per l'Europa. Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Atalanta. Si tratta della prima delle tre partite nell'arco di due mesi, perché biancocelesti e orobici si sfideranno il 3 marzo nuovamente a Roma e il 22 aprile a Bergamo nella semifinale andata e ritorno di Coppa Italia. La squadra di Sarri, reduce dal pareggio contro la Juventus, ha bisogno dei tre punti per continuare a sperare nell'Europa League, mentre una vittoria lancerebbe la squadra di Palladino anche nella corsa per un posto in Champions League. All'andata terminò a reti bianche. Fischio di inizio alle ore 18.

Dove vedere Lazio-Atalanta in streaming LIVE e in diretta tv — Lazio-Atalanta si può vedere in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Come di consueto DAZN è disponibile anche attraverso il sito ufficiale. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' la sfida di sabato si può guardare anche in tv su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Come arrivano alla partita le due squadre — Dopo la vittoria sfiorata all'ultimo contro la Juventus la lotta per un posto in Europa si fa più dura per la Lazio. I biancocelesti si trovano a 6 lunghezze dall'ultimo posto disponibile, occupato proprio dall'Atalanta. In questa stagione la squadra di Maurizio Sarri non è ancora riuscita a raccogliere due vittorie consecutive. Un dettaglio che fa molto riflettere. La vittoria ai rigori nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna ha ridato un po' di serenità ai capitolini che, come ricordiamo, devono fare i conti anche con la protesta della tifoseria verso la dirigenza. Motivo per cui domani si prospetta ancora una volta un Olimpico deserto.

Dell'umore opposto è l'Atalanta di Raffaele Palladino. Gli orobici sono imbattuti da quasi due mesi, ovvero dal KO casalingo contro l'Inter. Da quel 28 dicembre, i neroazzurri hanno ottenuto ben 5 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 7 turni. Un andamento da Europa, contando pure il 3-0 alla Juventus nei quarti di Coppa Italia. Una eventuale vittoria porterebbe la Dea al sesto posto a 4 lunghezze dal quarto posto occupato proprio dai bianconeri, lanciando così la candidatura per la Champions League. Un pensiero assolutamente impronosticabile fino a tre mesi fa. Un segno del grande lavoro svolto fino a qui dal giovane tecnico ex Monza e Fiorentina.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta — Per la partita contro gli orobici, Sarri dovrà fare a meno di Pedro e Zaccagni infortunati e su Romagnoli squalificato. L'attacco sarà guidato dall'ex Maldini affiancato da Noslin e Isaksen. A centrocampo non ci sarà Basic (rischia un mese di stop) al suo posto dunque Dele Bashiru. In difesa Nuno Tavares è favorito su Pellegrini. In porta l'intoccabile Provedel.

Nelle fila dell'Atalanta, Palladino dovrà rinunciare all'infortunato De Ketelaere, ma recupera Scamacca almeno per la panchina. Krstovic sarà la punta centrale con ai lati Raspadori e Samardzic. In difesa torna Ahanor dopo la squalifica. A centrocampo c’è De Roon con Ederson e l'ex Roma Zalewski sull'out di sinistra.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All.: Palladino