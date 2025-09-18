I brasiliani arrivano in gran forma con solidità difensiva e imbattibilità in trasferta, mentre gli ecuadoregni puntano sul fattore campo e sull’altura di Quito. Hernan Crespo, allenatore degli ospiti punta ad ottenere un risultato positivo

Stefano Sorce 18 settembre - 09:47

La Copa Libertadoresentra nel vivo con i quarti di finale e uno dei duelli più intriganti è quello tra LDU Quito e San Paolo. La prima sfida è in programma il 19 settembre 2025 allo stadio della Liga Deportiva Universitaria, impianto da oltre 55.000 posti che si trasformerà in una bolgia per sostenere i padroni di casa. Fischio d’inizio fissato alle 22:00 locali (mezzanotte in Italia), sotto la direzione dell’arbitro argentino Yael Falcon Perez.

Artur del Botafogo in lotta per il pallone con Carlos Gruezo della LDU Quito durante la partita tra Botafogo e LDU Quito, valida per la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, allo Stadio Olimpico Nilton Santos il 14 agosto 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Dove vedere LDU Quito-San Paolo in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match LDU Quito-San Paolo, in programma venerdì 19 settembre alle ore 00.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche sull'applicazione ComoTV.

Il momento delle due squadre — Il San Paolo arriva in Ecuador con il morale alto: nelle ultime dieci partite ha raccolto 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, dimostrando solidità difensiva e continuità offensiva. Impressionante il dato dei clean sheet in trasferta, che conferma la capacità dei brasiliani di gestire anche i contesti più ostici. Nell’ultimo turno di campionato hanno battuto 1-0 il Botafogo, con Pablo Maia protagonista assoluto.

LDU Quito, invece, mostra un rendimento meno lineare: 4 successi, 3 pareggi e 3 ko nelle dieci gare più recenti. Nonostante qualche inciampo, la squadra ecuadoriana si conferma compatta soprattutto in casa, dove ha mantenuto più volte la porta inviolata. L’ultima vittoria, un 1-0 contro il Libertad, ha visto Carlos Gruezo spiccare tra i migliori in campo.

Le probabili formazioni di LDU Quito-San Paolo — LDU (4-2-3-1): Valle, Quintero, Ade, Allala Menendez, Quinonez, Gruezo, Cornejo. Alzugaray, Alvarado, Diaz, Medina Escobar. Allenatore: Nunes.

San Paolo (3-5-2): Rafael, Ferraresi, Franco, Sabino, Soares, Bobadilla, Alisson, Pablo Maia, Diaz, Luciano, Dinenno De Cara. Allenatore: Crespo.