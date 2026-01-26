Lecco-Inter Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Lecco-Inter: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 gennaio - 08:56

Il Monday Night del Girone A di Serie C, oltre alla sfida tra Vicenza e Cittadella, propone il duello dello dello stadio Rigamonti-Ceppi, dove il Lecco ospita l’Inter U23 in una sfida che mette in palio punti pesanti per l’alta classifica. I blucelesti vogliono difendere il secondo posto e restare in scia della capolista, mentre i giovani nerazzurri cercano continuità per consolidare la propria risalita. Il contesto emotivo e la posta in palio rendono il match particolarmente delicato.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis:

Lecco-Inter: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — LECCO INTER SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Lecco e Inter in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Lecco — Il Lecco arriva alla sfida in un buon momento di forma, reduce da una serie di risultati positivi che hanno rafforzato la posizione nelle zone alte della classifica. La squadra di Valente ha mostrato solidità e pragmatismo, costruendo il proprio percorso soprattutto su una fase difensiva affidabile e su una gestione matura delle partite. La gara assume anche un forte valore simbolico per l’ambiente bluceleste, chiamato a trasformare le emozioni in ulteriore spinta sul campo.

Qui Inter — L’Inter U23 si presenta a Lecco con fiducia crescente, dopo due vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Stefano Vecchi. I nerazzurri stanno trovando maggiore equilibrio tra organizzazione e qualità individuale, riuscendo a essere più incisivi soprattutto nelle gare recenti. In trasferta servirà continuità e attenzione difensiva per provare a ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più solide del girone.

Probabili formazioni — LECCO (3-5-1-1): Furlan; Tanco, Marrone, Romani; Rizzo, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Furrer; Sipos. All. Valente.

INTER UNDER 23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, La Gumina. All. Vecchi.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis: