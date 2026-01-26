Vicenza-Cittadella Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Vicenza-Cittadella: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 gennaio - 08:48

Posticipo di grande interesse nel Girone A di Serie C, dove il Vicenza capolista ospita il Cittadella allo stadio Romeo Menti. I biancorossi vogliono continuare la loro corsa dominante verso la promozione diretta, mentre gli ospiti cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona alta della classifica. Sulla carta il divario è netto, ma il derby veneto promette intensità e ritmo elevato.

Qui Vicenza — Il Vicenza si presenta all’appuntamento forte di un cammino praticamente perfetto. Dopo 22 giornate la squadra di Fabio Gallo è ancora imbattuta, con un vantaggio consistente sulle inseguitrici e numeri impressionanti sia in fase offensiva sia difensiva. Le ultime due vittorie consecutive hanno ulteriormente rafforzato la leadership del gruppo, che al Menti concede pochissimo e gestisce le partite con grande maturità. L’obiettivo è chiaro: vincere per avvicinarsi ancora di più alla promozione diretta.

Qui Cittadella — Il Cittadella arriva alla sfida in una fase meno brillante, caratterizzata da risultati altalenanti che hanno rallentato la corsa della squadra di Manuel Iori. Nonostante una buona posizione di classifica, nelle ultime settimane sono emerse alcune difficoltà nel dare continuità alle prestazioni, soprattutto contro avversari di alto livello. Servirà una gara attenta e concreta per provare a contenere la forza del Vicenza e strappare un risultato positivo su un campo complicato.

Probabili formazioni — Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Zonta, Carraro, Pellizzari, Talarico; Rauti, Stückler. Allenatore: Gallo.

Cittadella (3-5-2): Cardinali; D’Alessio, Pavan, Angeli; De Zen, Vita, Casolari, Anastasia, Rizza; Diaw, Bunino. Allenatore: Iori.

