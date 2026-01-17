Il Dal Molin si prepara a un pomeriggio infuocato per Arzignano-Vicenza, derby che mette di fronte due formazioni nel loro miglior momento stagionale

Stefano Sorce 17 gennaio - 17:52

Arzignano-Vicenza si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo stadio Dal Molin, che per l’occasione si preannuncia sold out. Il derby vicentino accende il Girone A di Serie C con una sfida che promette spettacolo, intensità e un’atmosfera da grandi occasioni, con una massiccia presenza di tifosi biancorossi sugli spalti. Due squadre in salute, separate da pochi punti ma accomunate da un ottimo momento di forma. Da una parte l’Arzignano, rinato dopo il cambio in panchina, dall’altra un Vicenza lanciato verso i piani alti della classifica.

Hai tre possibilità per seguire Arzignano-Vicenza

Dove vedere Arzignano-Vicenza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Arzignano-Vicenzain streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Arzignano vive un periodo estremamente positivo. Da quando è arrivato Di Donato, i giallocelesti hanno conquistato 17 punti nelle ultime nove giornate, diventando una delle squadre più in forma del campionato. Non solo risultati: con 15 gol segnati, l’Arzignano vanta il miglior attacco del periodo, segnale di una squadra ritrovata e aggressiva.

Il Vicenza però non è da meno. I biancorossi hanno fatto addirittura meglio nello stesso arco temporale, raccogliendo 21 punti, nessuno come loro. Un rendimento che conferma le ambizioni promozione del Lane, deciso a sfruttare ogni occasione per restare agganciato alla vetta. In casa Vicenza pesano due assenze importanti: Costa, squalificato, e Morra, fermo per infortunio. Gallo dovrà quindi ridisegnare la corsia sinistra, con Talarico favorito, ma attenzione anche all’opzione Tribuzzi. In panchina ci sarà anche il nuovo acquisto Cappelletti, pronto a dare una mano nel corso della gara.

Le probabili formazioni di Arzignano-Vicenza — Di Donato conferma il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Manfrin, protetto dal terzetto difensivo composto da Rossoni, Milillo e Toniolo. Sugli esterni agiranno Cariolato e Bernardi, chiamati a spingere e coprire. In mezzo al campo spazio a Lakti, Castegnaro e Moretti, con compiti di regia e interdizione. In attacco la coppia sarà formata da Minesso e Mattioli, pronti a sfruttare ogni spazio.

Gallo risponde con il 3-5-2. In porta confermato Gagno, con Cuomo, Leverbe e Sandon in difesa. Sulle corsie esterne agiranno Tribuzzi e Talarico, mentre al centro spazio a Zonta, Carraro e Alessio. Davanti la coppia offensiva sarà composta da Capello e Stückler, riferimento avanzato del Lane.

Arzignano (3-5-2): Manfrin; Rossoni, Milillo, Toniolo; Cariolato, Lakti, Castegnaro, Moretti, Bernardi; Minesso, Mattioli. All. Di Donato

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Zonta, Carraro, Alessio, Talarico; Capello, Stückler. All. Gallo.