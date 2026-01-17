Renate-Albinoleffe: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Renate-Albinoleffe in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 17:32)

La partita tra AC Renate e AlbinoLeffe, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30, si prospetta come un confronto di grande interesse per gli appassionati di Serie C Girone A. Le due squadre arrivano al match in momenti differenti della stagione.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Il momento delle due squadre — AC Renate è settimo con 31 punti, mentre l’AlbinoLeffe occupa la quattordicesima posizione con 24 punti. Un’occasione importante per i padroni di casa, intenzionati a consolidare il proprio piazzamento in zona playoff, mentre gli ospiti puntano a risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Renate arriva all’appuntamento in buone condizioni: nelle ultime cinque gare ha collezionato tre vittorie e due pareggi, dimostrando una buona forma fisica e mentale. L’AlbinoLeffe, invece, ha ottenuto due successi, un pareggio e due sconfitte nello stesso periodo, segnalando qualche incertezza nel rendimento. Per i padroni di casa il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante: tra le mura amiche il bilancio parla di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Da segnalare anche l’ultimo confronto diretto tra le due squadre, conclusosi con il successo del Renate per 3-2 in trasferta. Un risultato che potrebbe avere un peso psicologico su entrambe le formazioni, influenzando approccio e motivazioni in vista di questo match.