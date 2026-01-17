Bra-Ravenna: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Bra-Ravenna in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 17:31)

La partita tra AC Bra e Ravenna Calcio, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30, si preannuncia come un confronto decisivo per entrambe le squadre nel campionato di Serie C Girone B. Con l’avvio della ventiduesima giornata, le due formazioni occupano posizioni opposte in classifica: l’AC Bra è ferma al 17° posto con appena 14 punti, mentre il Ravenna guida la graduatoria con 38 punti, in una stagione finora positiva.

Il momento delle due squadre — L’AC Bra ha faticato a trovare continuità e finora ha raccolto 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con una differenza reti di -8 (17 gol segnati e 25 subiti). Il rendimento interno evidenzia qualche difficoltà: nelle 8 gare disputate in casa sono arrivate solo 2 vittorie, a cui si aggiungono 3 pareggi e 3 sconfitte. Sotto la guida di Fabio Nisticò, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, concludendo l’ultimo match con un pareggio contro l’AC Perugia Calcio.

Il Ravenna Calcio, allenato da Marco Marchionni, si presenta come una formazione solida e ben organizzata, con un bilancio impressionante: 12 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte, accompagnati da una differenza reti positiva di +14 (29 gol realizzati e 15 incassati). Gli emiliani hanno confermato il loro valore anche in trasferta, con 6 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta in 8 gare, confermandosi come una delle squadre più temibili e accreditate per la promozione.