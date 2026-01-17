Allo stadio De Simone va in scena Siracusa-Cerignola, partita dal peso specifico importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa provano a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica

Stefano Sorce 17 gennaio - 16:15

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14.30 lo stadio De Simone ospita Siracusa-Audace Cerignola, gara valida per la 22ª giornata di Serie C Girone C. Una partita dal peso specifico importante, con i siciliani a caccia di punti salvezza e i pugliesi determinati a blindare la zona playoff.

Hai tre possibilità per seguire Siracusa-Audace Cerignola

Dove vedere Siracusa-Audace Cerignola in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Siracusa-Audace Cerignola in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle squadre — Il Siracusa si presenta all’appuntamento in un clima particolare, con la società ancora in attesa di conoscere l’entità della penalizzazione legata alle scadenze federali di dicembre. Nonostante questo, la squadra di Marco Turati prova a restare concentrata sul campo. I siciliani arrivano da due vittorie consecutive prima dello stop di Monopoli, una sconfitta di misura che non ha cancellato i segnali di crescita. Attualmente il Siracusa occupa il 16° posto con 21 punti, ma davanti al proprio pubblico ha spesso mostrato un volto più solido.

Situazione diversa per l’Audace Cerignola, ottava forza del torneo con 28 punti. I pugliesi hanno raccolto quattro punti nelle ultime due giornate e continuano a difendere la zona playoff con buone prestazioni, confermandosi squadra organizzata e difficile da affrontare. Siracusa e Cerignola si sono affrontate una sola volta nella loro storia. Nel match d’andata, disputato in Puglia lo scorso settembre, vittoria netta del Cerignola per 3-1.

Le probabili formazioni di Siracusa-Audace — Turati dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Farroni, protetto dalla linea difensiva composta da Puzone sulla destra, Bonacchi e Pacciardi al centro, con Cancellieri sul lato sinistro. In mezzo al campo agiranno Limonelli e Candiano, chiamati a dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti toccherà a Di Paolo, Gudelevicius e Valente, incaricati di supportare l’unica punta Contini, riferimento offensivo della squadra.

Maiuri risponde con il 3-5-2. In porta ci sarà Iliev, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Todisco, Martinelli e Ligi. Sugli esterni agiranno Russo e Parlato, pronti a spingere sulle fasce, mentre in mezzo al campo spazio a Ruggiero, Moreso e Cretella, chiamati a gestire ritmo e intensità. In avanti la coppia offensiva sarà composta da D’Orazio e Gambale, pronti a colpire la difesa avversaria.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri; Limonelli, Candiano; Di Paolo, Gudelevicius, Valente; Contini.

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Russo, Ruggiero, Moreso, Cretella, Parlato; D’Orazio, Gambale.