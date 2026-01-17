Non perdere Sheffield Wednesday-Portsmouth: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 16:02)

A Hillsborough va in scena uno scontro diretto drammatico in chiave salvezza. Sheffield Wednesday e Portsmouth si affrontano in una partita che pesa tantissimo, soprattutto per i padroni di casa, travolti da problemi societari e penalizzazioni che hanno compromesso la stagione.

Hai tre possibilità per vedere Wednesday-Portsmouth in streaming gratis

Dove vedere Wednesday-Portsmouth in diretta TV e streaming gratis — Wednesday-Portsmouth sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Wednesday-Portsmouth sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Lo Sheffield Wednesday vive una situazione quasi disperata: ultimo posto, penalizzazione di 18 punti e una sola vittoria stagionale. Le ultime settimane sono state un incubo, con tre sconfitte consecutive senza segnare e una rosa falcidiata da infortuni e partenze. Il Portsmouth, pur reduce da due pesanti sconfitte, conserva un leggero margine sulla zona retrocessione. Dopo un buon dicembre, il nuovo anno ha riportato incertezze, ma questa sfida rappresenta un’occasione cruciale per allungare sulle dirette concorrenti.

Le probabili formazioni di Wednesday-Portsmouth — Pedersen è costretto a scelte obbligate, mentre Mousinho può contare su una struttura più solida. La formazione di casa si presenta con un 3-5-2, mentre gli ospiti rispondono con un dinamico 4-2-3-1, per aggirare il muro dello Sheffield.

Sheffield Wednesday (3-5-2): Stretch; Palmer, Otegbayo, McGhee; Fusire, Ingelsson, Bannan, Thornton, Johnson; McNeill, Cadamarteri

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Shaughnessy, Poole, Swanson; Dozzell, Pack; Segecic, Swift, Chaplin; Bishop