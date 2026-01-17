derbyderbyderby streaming Sheffield Wednesday-Portsmouth, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Non perdere Sheffield Wednesday-Portsmouth: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
A Hillsborough va in scena uno scontro diretto drammatico in chiave salvezza. Sheffield Wednesday e Portsmouth si affrontano in una partita che pesa tantissimo, soprattutto per i padroni di casa, travolti da problemi societari e penalizzazioni che hanno compromesso la stagione.

Dove vedere Wednesday-Portsmouth in diretta TV e streaming gratis

Wednesday-Portsmouth sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Wednesday-Portsmouth sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Lo Sheffield Wednesday vive una situazione quasi disperata: ultimo posto, penalizzazione di 18 punti e una sola vittoria stagionale. Le ultime settimane sono state un incubo, con tre sconfitte consecutive senza segnare e una rosa falcidiata da infortuni e partenze. Il Portsmouth, pur reduce da due pesanti sconfitte, conserva un leggero margine sulla zona retrocessione. Dopo un buon dicembre, il nuovo anno ha riportato incertezze, ma questa sfida rappresenta un’occasione cruciale per allungare sulle dirette concorrenti.

    Le probabili formazioni di Wednesday-Portsmouth

    Pedersen è costretto a scelte obbligate, mentre Mousinho può contare su una struttura più solida. La formazione di casa si presenta con un 3-5-2, mentre gli ospiti rispondono con un dinamico 4-2-3-1, per aggirare il muro dello Sheffield.

    Sheffield Wednesday (3-5-2): Stretch; Palmer, Otegbayo, McGhee; Fusire, Ingelsson, Bannan, Thornton, Johnson; McNeill, Cadamarteri

    Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Shaughnessy, Poole, Swanson; Dozzell, Pack; Segecic, Swift, Chaplin; Bishop

