Non perdere Stoke City-Qpr: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 16:02)

Il bet365 Stadium ospita sabato 17 gennaio alle ore 16:00 la sfida tra Stoke City e Queens Park Rangers, un match che mette di fronte due squadre separate da pochi punti e accomunate dall’obiettivo di rimanere agganciate alla zona playoff. I Potters arrivano con il vento in poppa dopo due vittorie consecutive, mentre il QPR cerca continuità dopo un successo convincente in campionato e una battaglia persa ai supplementari in FA Cup.

Hai tre possibilità per vedere Stoke City-Qpr in streaming gratis

Dove vedere Stoke City-Qpr in diretta TV e streaming gratis — Stoke City-Qpr sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Stoke City-Qpr sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Lo Stoke City sta vivendo una fase positiva, soprattutto in campionato. I ragazzi di Mark Robins hanno centrato due successi consecutivi, mostrando solidità difensiva e grande cinismo sotto porta. La vittoria per 2-0 in trasferta contro il Norwich ha confermato la crescita della squadra, capace di gestire i momenti della partita e colpire al momento giusto. I numeri raccontano di uno Stoke equilibrato, che concede poco e costruisce con ordine, anche se la produzione offensiva resta migliorabile.

Il QPR, invece, continua a essere una squadra imprevedibile. La netta vittoria per 3-0 contro lo Sheffield Wednesday ha evidenziato il potenziale offensivo dei Rangers, trascinati da Kolli e Burrell. Tuttavia, la sconfitta ai supplementari contro il West Ham in FA Cup ha lasciato qualche scoria fisica e mentale. In campionato, il QPR alterna buone prestazioni a cali improvvisi, ma resta una squadra pericolosa soprattutto quando può giocare in transizione.

Le probabili formazioni di Stoke City-Qpr — Stoke e QPR si presenteranno con assetti diversi ma con l’intenzione comune di aggredire la partita. I padroni di casa punteranno su esterni rapidi e qualità tra le linee, mentre gli ospiti cercheranno compattezza e verticalità.

Stoke City (4-2-3-1): Simkin; Taloverov, Wilmot, Phillips, Lawal; Rigo, Pearson; Manhoef, Bae, Sorba Thomas; Mubama

QPR (4-4-2): Hamer; Mbengue, Dunne, Cook, Norrington-Davies; Kieran Morgan, Hayden, Madsen, Smyth; Kone, Kolli