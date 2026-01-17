derbyderbyderby streaming Stoke City-Qpr, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Stoke City-Qpr, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Stoke City-Qpr, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Stoke City-Qpr: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il bet365 Stadium ospita sabato 17 gennaio alle ore 16:00 la sfida tra Stoke City e Queens Park Rangers, un match che mette di fronte due squadre separate da pochi punti e accomunate dall’obiettivo di rimanere agganciate alla zona playoff. I Potters arrivano con il vento in poppa dopo due vittorie consecutive, mentre il QPR cerca continuità dopo un successo convincente in campionato e una battaglia persa ai supplementari in FA Cup.

Hai tre possibilità per vedere Stoke City-Qpr in streaming gratis

Guarda ora Stoke City-Qpr GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Stoke City-Qpr in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Stoke City-Qpr sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Stoke City-Qpr in diretta TV e streaming gratis

—  

Stoke City-Qpr sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Stoke City-Qpr sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Lo Stoke City sta vivendo una fase positiva, soprattutto in campionato. I ragazzi di Mark Robins hanno centrato due successi consecutivi, mostrando solidità difensiva e grande cinismo sotto porta. La vittoria per 2-0 in trasferta contro il Norwich ha confermato la crescita della squadra, capace di gestire i momenti della partita e colpire al momento giusto. I numeri raccontano di uno Stoke equilibrato, che concede poco e costruisce con ordine, anche se la produzione offensiva resta migliorabile.

    Il QPR, invece, continua a essere una squadra imprevedibile. La netta vittoria per 3-0 contro lo Sheffield Wednesday ha evidenziato il potenziale offensivo dei Rangers, trascinati da Kolli e Burrell. Tuttavia, la sconfitta ai supplementari contro il West Ham in FA Cup ha lasciato qualche scoria fisica e mentale. In campionato, il QPR alterna buone prestazioni a cali improvvisi, ma resta una squadra pericolosa soprattutto quando può giocare in transizione.

    Le probabili formazioni di Stoke City-Qpr

    —  

    Stoke e QPR si presenteranno con assetti diversi ma con l’intenzione comune di aggredire la partita. I padroni di casa punteranno su esterni rapidi e qualità tra le linee, mentre gli ospiti cercheranno compattezza e verticalità.

    Stoke City (4-2-3-1): Simkin; Taloverov, Wilmot, Phillips, Lawal; Rigo, Pearson; Manhoef, Bae, Sorba Thomas; Mubama

    QPR (4-4-2): Hamer; Mbengue, Dunne, Cook, Norrington-Davies; Kieran Morgan, Hayden, Madsen, Smyth; Kone, Kolli

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Southampton-Hull City, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Torino-Avellino streaming gratis basket: dove vedere la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA