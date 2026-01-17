La serata di Serie A2 basket si accende, dove Torino ospita Avellino in una sfida che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. Domenica 18 gennaio alle ore 18:00, in occasione del 22° turno, i padroni di casa cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione nelle prime dieci.
La visione in diretta dell'incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica o Goldbet.
Il momento delle due squadre—
Torino arriva a questa partita da undicesima in classifica, con un bilancio di 11 vittorie e 10 sconfitte. I piemontesi sono pienamente in corsa per un posto nei playoff e sanno che una vittoria casalinga potrebbe rappresentare un passo importante per scalare posizioni.
Situazione simile per Avellino, nona in classifica con 12 vittorie e 9 sconfitte. Gli irpini stanno disputando una stagione solida e vedono questo scontro diretto come un’occasione per rafforzare la propria presenza nella parte alta della graduatoria.
