Lo streaming gratis della gara di campionato Torino-Avellino: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 13:06)

La serata di Serie A2 basket si accende, dove Torino ospita Avellino in una sfida che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. Domenica 18 gennaio alle ore 18:00, in occasione del 22° turno, i padroni di casa cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione nelle prime dieci.

Il momento delle due squadre — Torino arriva a questa partita da undicesima in classifica, con un bilancio di 11 vittorie e 10 sconfitte. I piemontesi sono pienamente in corsa per un posto nei playoff e sanno che una vittoria casalinga potrebbe rappresentare un passo importante per scalare posizioni.

Situazione simile per Avellino, nona in classifica con 12 vittorie e 9 sconfitte. Gli irpini stanno disputando una stagione solida e vedono questo scontro diretto come un’occasione per rafforzare la propria presenza nella parte alta della graduatoria.