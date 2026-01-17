derbyderbyderby streaming Parma-Genoa, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

Serie A

Parma-Genoa, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

Parma-Genoa, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE - immagine 1
Il match avrà inizio alle ore 12:30 e metterà in palio tre punti importanti che possono valere tanto in chiave salvezza
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra i match del ventunesimo turno di Serie A figura quello tra il Parma ed il Genoa e, nel paragrafo successivo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre si affronteranno alle ore 12:30 di domani presso lo Stadio Ennio Tardini. All'andata, gialloblù e rossoblù hanno ottenuto un pareggio a reti bianche con Suzuki che, nei minuti finali di gara, ha parato il rigore di Cornet.

Parma-Genoa, dove vedere l'incontro

—  

Il match che si giocherà all'ora di pranzo di domani metterà in palio tre punti che possono essere fondamentali per i due club, che stanno lottando per la permanenza nella massima divisione italiana. L'incontro tra il Parma ed il Genoa sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

La situazione delle due squadre

—  

In questo momento, il Parma allenato dal giovane spagnolo Carlos Cuesta occupa la quattordicesima posizione in campionato con 22 punti. Negli ultimi cinque turni della massima competizione italiana, i Crociati hanno perso soltanto in casa contro l'Inter (0-2). Nelle altre partite, infatti, hanno collezionato due vittorie contro Fiorentina (1-0) e Lecce (1-2) ed altrettanti pareggi ottenuto fuori casa contro Sassuolo (1-1) e nel recupero della sedicesima giornata di Serie A contro il Napoli (0-0).

Parma-Genoa, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE- immagine 5
Genova, Italia - 12 gennaio 2026: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, durante la partita contro il Cagliari. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il Genoa allenato dall'ex centrocampista di Roma e Boca Juniors Daniele De Rossi, invece, in classifica si trova proprio sotto glu avversari di domani e ha tre punti in meno rispetto a loro. Dopo aver collezionato due sconfitte contro Atalanta (0-1) e Roma (3-1) ed altrettanti pareggi contro Pisa e Milan con lo stesso risultato, vale a dire 1-1, il Grifone ha vinto 3-0 contro il Cagliari tra le mura amiche grazie alle reti di Lorenzo Colombo, Morten Frendrup e Leo Østigård.

Probabili formazioni

—  

Per il match di domani, i padroni di casa dovranno fare a meno di diversi giocatori indisponibili per infortunio: Suzuki, Frigan, Almqvist, Ndiaye e Guaita. Lovik, invece, è in dubbio e la sua convocazione è da valutare. I rossoblù, dal canto loro, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare. L'unico in dubbio è Ekuban, mentre non ci saranno Siegrist e Gronbæk.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Kempf, A. Moreno; Perrone, Da Cunha, Kühn; Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA