Michael Carrick all'esordio sulla panchina dei Red Devils, Guardiola alla ricerca di una vittoria per non fare scappare l'Arsenal. Ecco dove vedere il derby
Il freddo sabato pomeriggio della Premier League viene surriscaldato dal derby di Manchester. All'Old Trafford scendono in campo Manchester United-Manchester City. Per i Red Devils esordio in panchina per la bandiera Michael Carrick, chiamato a rimpiazzare l'esonerato Ruben Amorim e a risollevare una squadra che da tempo non la si riconosce. Anche per il City di Guardiola si tratta di una partita delicata perché un nuovo passo falso potrebbe seriamente complicare la corsa al primo posto occupato dall'Arsenal. Già distante sei punti. Fischio di inizio alle 13.30.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 SETTEMBRE: Phil Foden del Manchester City lotta per il possesso palla con Bruno Fernandes del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester City e Manchester United all'Etihad Stadium il 14 settembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Dove vedere Manchester United-Manchester City in streaming LIVE e in diretta tv

La partita tra Manchester United-Manchester City è valida per la 22^ giornata del campionato di Premier League. Il derby di Manchester è in  alle ore 13:30 sul campo dell’Old Trafford. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv e Sky Go. Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Come arrivano al derby le due squadre

Michael Carrick esordisce sulla panchina del Manchester United proprio contro la rivale per eccellenza e nel momento più buio della stagione. Appena una vittoria nelle ultime sei partite, tra cui l'incredibile pareggio contro il Wolverhampton ultimo in classifica e ad un passo dalla retrocessione. La vittoria contro il Crystal Palace aveva lanciato i Red Devils al quinto posto e in zona Champions League, una posizione che lo United non occupava da ben due anni, ma quel successo si è rivelato una nuova illusione e l'esonero di Ruben Amorim ha nuovamente rimesso il club di Old Trafford in acque ancora più agitate. Traghettatore esperto cercasi.

Al momento neanche il City se la passa troppo bene. Tre pareggi consecutivi e primo posto lontano 6 punti. Haaland e compagni sono chiamati a reagire e non c'è partita migliore che quella contro i cugini per ridare una scossa alla stagione. All'andata i Citenzs hanno vinto 3-0, motivo per cui la squadra di Pep Guardiola ha tutto per vincere di nuovo e, magari, sperare in un passo falso dell'Arsenal. Manchester City che dalla prossima settimana sarà nuovamente impegnato in Champions League e poi nella Carabao Cup. Il tecnico spagnolo è dunque chiamato anche a dare fiato a più di qualche giocatore importante.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Manchester United (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, B. Fernandes, Cunha; Sesko. All. Carrick.

Manchester City (4-1-4-1) - Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Rodri; Silva, Foden, Reijnders, Semenyo; Haaland. All. Guardiola.

