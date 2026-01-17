Michael Carrick all'esordio sulla panchina dei Red Devils, Guardiola alla ricerca di una vittoria per non fare scappare l'Arsenal. Ecco dove vedere il derby

Mattia Celio Redattore 17 gennaio - 12:56

Il freddo sabato pomeriggio della Premier League viene surriscaldato dal derby di Manchester. All'Old Trafford scendono in campo Manchester United-Manchester City. Per i Red Devils esordio in panchina per la bandiera Michael Carrick, chiamato a rimpiazzare l'esonerato Ruben Amorim e a risollevare una squadra che da tempo non la si riconosce. Anche per il City di Guardiola si tratta di una partita delicata perché un nuovo passo falso potrebbe seriamente complicare la corsa al primo posto occupato dall'Arsenal. Già distante sei punti. Fischio di inizio alle 13.30.

Come arrivano al derby le due squadre — Michael Carrick esordisce sulla panchina del Manchester United proprio contro la rivale per eccellenza e nel momento più buio della stagione. Appena una vittoria nelle ultime sei partite, tra cui l'incredibile pareggio contro il Wolverhampton ultimo in classifica e ad un passo dalla retrocessione. La vittoria contro il Crystal Palace aveva lanciato i Red Devils al quinto posto e in zona Champions League, una posizione che lo United non occupava da ben due anni, ma quel successo si è rivelato una nuova illusione e l'esonero di Ruben Amorim ha nuovamente rimesso il club di Old Trafford in acque ancora più agitate. Traghettatore esperto cercasi.

Al momento neanche il City se la passa troppo bene. Tre pareggi consecutivi e primo posto lontano 6 punti. Haaland e compagni sono chiamati a reagire e non c'è partita migliore che quella contro i cugini per ridare una scossa alla stagione. All'andata i Citenzs hanno vinto 3-0, motivo per cui la squadra di Pep Guardiola ha tutto per vincere di nuovo e, magari, sperare in un passo falso dell'Arsenal. Manchester City che dalla prossima settimana sarà nuovamente impegnato in Champions League e poi nella Carabao Cup. Il tecnico spagnolo è dunque chiamato anche a dare fiato a più di qualche giocatore importante.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City — Manchester United (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, B. Fernandes, Cunha; Sesko. All. Carrick.

Manchester City (4-1-4-1) - Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Rodri; Silva, Foden, Reijnders, Semenyo; Haaland. All. Guardiola.