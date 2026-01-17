derbyderbyderby streaming Southampton-Hull City, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Southampton-Hull City, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Southampton-Hull City: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato 17 gennaio alle ore 16:00 il St. Mary’s Stadium sarà il palcoscenico della sfida tra Southampton e Hull City, incontro valido per una nuova giornata di Championship. I Saints cercano riscatto davanti al proprio pubblico dopo una pesante battuta d’arresto in campionato, mentre l’Hull arriva con la consapevolezza di essere una vera e propria bestia nera negli scontri diretti recenti. La partita mette in palio punti importanti per consolidare la classifica e ritrovare fiducia in una fase delicata della stagione.

Hai tre possibilità per vedere Southampton-Hull City in streaming gratis

Guarda ora Southampton-Hull City GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Southampton-Hull City in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Southampton-Hull City sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Southampton-Hull City in diretta TV e streaming gratis

Southampton-Hull City sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Southampton-Hull City sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Il Southampton sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Nelle ultime dieci gare di campionato ha raccolto tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, mostrando una discreta produzione offensiva ma anche diverse fragilità difensive. Il pesante 4-0 subito contro il Middlesbrough ha rappresentato un duro colpo, soprattutto per come è maturato, ma la reazione in FA Cup contro il Doncaster Rovers – battuto 3-2 in trasferta – ha ridato morale all’ambiente. I Saints mantengono un alto possesso palla medio e costruiscono molto, ma devono migliorare l’efficacia sotto porta e la solidità nelle transizioni difensive.

    L’Hull City arriva a St. Mary’s con numeri leggermente migliori nel recente periodo. I Tigers hanno raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci gare di campionato e si sono dimostrati una squadra estremamente organizzata, capace di colpire anche con poche occasioni. Nonostante la sconfitta interna contro lo Stoke, la formazione di Jakirović ha mostrato compattezza e carattere, qualità confermate anche dal passaggio del turno in FA Cup ai rigori contro il Blackburn. Inoltre, i precedenti sorridono all’Hull, vincente negli ultimi due scontri diretti contro il Southampton.

    Le probabili formazioni di Southampton-Hull City

    Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi al 4-2-3-1, con interpreti offensivi chiamati a fare la differenza tra le linee. Il Southampton punterà su qualità e palleggio, mentre l’Hull cercherà solidità e verticalità.

    Southampton (4-2-3-1): Peretz; Jelert, Harwood-Bellis, Quarshie, Welington; Downes, Jander; Fellows, Matsuki, Azaz; Archer

    Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Famewo; Slater, Crooks; Palmer, Joseph, Millar; McBurnie

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

