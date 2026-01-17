Dove vedere Southampton-Hull City in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Southampton-Hull City: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 16:02)

Sabato 17 gennaio alle ore 16:00 il St. Mary’s Stadium sarà il palcoscenico della sfida tra Southampton e Hull City, incontro valido per una nuova giornata di Championship. I Saints cercano riscatto davanti al proprio pubblico dopo una pesante battuta d’arresto in campionato, mentre l’Hull arriva con la consapevolezza di essere una vera e propria bestia nera negli scontri diretti recenti. La partita mette in palio punti importanti per consolidare la classifica e ritrovare fiducia in una fase delicata della stagione.

Il momento delle due squadre — Il Southampton sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Nelle ultime dieci gare di campionato ha raccolto tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, mostrando una discreta produzione offensiva ma anche diverse fragilità difensive. Il pesante 4-0 subito contro il Middlesbrough ha rappresentato un duro colpo, soprattutto per come è maturato, ma la reazione in FA Cup contro il Doncaster Rovers – battuto 3-2 in trasferta – ha ridato morale all’ambiente. I Saints mantengono un alto possesso palla medio e costruiscono molto, ma devono migliorare l’efficacia sotto porta e la solidità nelle transizioni difensive.

L’Hull City arriva a St. Mary’s con numeri leggermente migliori nel recente periodo. I Tigers hanno raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci gare di campionato e si sono dimostrati una squadra estremamente organizzata, capace di colpire anche con poche occasioni. Nonostante la sconfitta interna contro lo Stoke, la formazione di Jakirović ha mostrato compattezza e carattere, qualità confermate anche dal passaggio del turno in FA Cup ai rigori contro il Blackburn. Inoltre, i precedenti sorridono all’Hull, vincente negli ultimi due scontri diretti contro il Southampton.

Le probabili formazioni di Southampton-Hull City — Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi al 4-2-3-1, con interpreti offensivi chiamati a fare la differenza tra le linee. Il Southampton punterà su qualità e palleggio, mentre l’Hull cercherà solidità e verticalità.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Jelert, Harwood-Bellis, Quarshie, Welington; Downes, Jander; Fellows, Matsuki, Azaz; Archer

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Famewo; Slater, Crooks; Palmer, Joseph, Millar; McBurnie