Dove vedere Oxford-Bristol City in diretta TV e streaming gratis

Sabato pomeriggio il Kassam Stadium ospita una sfida delicata di Championship: l’Oxford United inaugura ufficialmente l’era Matt Bloomfield affrontando il Bristol City. I padroni di casa sono invischiati nella zona retrocessione e hanno bisogno urgente di punti, mentre i Robins arrivano con l’obiettivo concreto di rientrare nella zona playoff. Il cambio in panchina rappresenta un punto di svolta per l’Oxford, chiamato a reagire davanti al proprio pubblico.

Il momento delle due squadre — L’Oxford United ha attraversato settimane complicate. L’esonero di Gary Rowett poco prima di Natale ha certificato un rendimento insufficiente, con appena due vittorie nelle ultime otto partite ufficiali e un preoccupante 23° posto in classifica. Anche il rendimento casalingo lascia a desiderare: solo tre successi in dodici gare al Kassam Stadium. La qualificazione in FA Cup ai rigori contro il MK Dons ha dato un minimo di fiducia, ma la situazione resta critica.

Il Bristol City vive invece una stagione decisamente più solida. La squadra di Gerhard Struber è decima con 39 punti, a sole due lunghezze dalla zona playoff. Nonostante una recente sconfitta contro il Preston, i Robins hanno mostrato grande capacità offensiva tra campionato e coppa, con goleade che confermano un momento positivo soprattutto lontano da casa.

Le probabili formazioni di Oxford-Bristol City — Bloomfield potrebbe optare per diverse rotazioni per iniziare il suo nuovo corso, anche se alcuni punti fermi restano. Il Bristol City, invece, sembra avere idee più chiare e confermerà gran parte dell’undici titolare.

Oxford United: Cumming; Lungo, Helik, Brown, Currie; Vaulks, Brannagan; Placheta, Krastev, Dembele; Lankshear

Bristol City: O’Leary; Tanner, Dickie, Atkinson; McCrorie, Randell, Knight, N. Borges; Sykes, Riis, Mehmeti