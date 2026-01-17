Dove vedere Preston-Derby County in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Preston-Derby County: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 16:02)

Il Deepdale sarà teatro della sfida tra Preston North End e Derby County, valida per la 27ª giornata di Championship. I padroni di casa sono una delle sorprese stagionali e occupano le zone altissime della classifica, mentre il Derby cerca continuità per avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria.

Il momento delle due squadre — Il Preston sta attraversando un buon momento in campionato, con due vittorie consecutive che lo hanno proiettato al quarto posto con 43 punti. Il successo esterno contro il Bristol City ha confermato l’efficacia della squadra di Heckingbottom, capace di essere cinica anche con poco possesso palla. L’eliminazione in FA Cup contro il Wigan non cancella quanto di buono fatto in campionato.

Il Derby County è più altalenante. I Rams occupano la 13ª posizione con 35 punti e arrivano da due sconfitte pesanti tra campionato e FA Cup. La squadra di John Eustace mostra buone trame offensive, ma continua a pagare disattenzioni difensive che ne limitano il rendimento.

Le probabili formazioni di Preston-Derby County — Entrambe le squadre dovrebbero confermare gran parte degli uomini migliori, con il Preston pronto a sfruttare il fattore campo.

Preston North End: Iversen; Lindsay, Storey, Hughes; Potts, Whiteman, Thompson, Jamal Lewis; Devine, Dobbin; Osmajic

Derby County: Zetterström; Clarke, Sanderson, Langås, Elder; Liam Thompson, Bobby Clark; Joe Ward; Brereton Díaz, Agyemang, Brewster