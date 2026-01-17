Serie C, Trapani-Sorrento: lo streaming gratuito del match

Trapani-Sorrento è in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo stadio Provinciale per la 22ª giornata di Serie C Girone C. I granata vogliono sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona playout

Stefano Sorce 17 gennaio - 16:43

Trapani-Sorrento si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo stadio Provinciale, match valido per la 22ª giornata del Girone C di Serie C. Una sfida delicata per entrambe le squadre, divise da pochi punti in classifica e accomunate dalla necessità di muovere la graduatoria in un momento cruciale della stagione.I granata, penalizzati nelle scorse settimane, si ritrovano ora in piena zona play-out e cercano risposte davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte un Sorrento rinvigorito dall’ultimo successo contro il Foggia e deciso a confermare i progressi mostrati nelle ultime giornate.

Hai tre possibilità per seguire Trapani-Sorrento

Dove vedere Trapani-Sorrento in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Trapani-Sorrento in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Trapani arriva all’appuntamento con la voglia di difendere un rendimento interno impeccabile: sei vittorie e quattro pareggi nelle dieci gare disputate al Provinciale. Un vero fortino che la squadra di Aronica vuole sfruttare per uscire dalla zona pericolosa della classifica, nonostante le difficoltà legate alla penalizzazione. Nelle ultime cinque partite i siciliani hanno alternato buone prestazioni a qualche passo falso, ma in casa restano una delle squadre più solide del girone.

Situazione differente per il Sorrento, che dopo un periodo complicato ha rialzato la testa grazie al successo per 2-1 contro il Foggia. I campani stanno trovando maggiore equilibrio, ma lontano dal proprio stadio faticano a mantenere continuità. La trasferta di Trapani rappresenta un banco di prova importante per capire le reali ambizioni della squadra di Serpini.

Le probabili formazioni di Trapani-Sorrento — Aronica dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta spazio a Galeotti, con Salines, Motoc e Nicoli a comporre la linea difensiva. Sugli esterni agiranno Kirwan e Giron, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo toccherà a Celeghin, Di Noia e Palmieri gestire ritmo e possesso. In attacco il tandem sarà formato da Vapore e Stauciuc, pronti a sfruttare ogni occasione.

Modulo speculare per Serpini, che opta per il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Del Sorbo, protetto dal trio difensivo composto da Shaw, Fusco e Solcia. Sulle fasce agiranno Paglino e Crecco, mentre in mezzo al campo spazio a Cuccurullo e Cangianiello. Alle spalle dell’unica punta Sabbatani si muoveranno Ricci e D’Ursi, incaricati di creare superiorità tra le linee.

Trapani (3-5-2): Galeotti; Salines, Motoc, Nicoli; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Palmieri, Giron; Vapore, Stauciuc. Allenatore: Aronica.

Sorrento (3-4-2-1): Del Sorbo; Shaw, Fusco, Solcia; Paglino, Cuccurullo, Cangianiello, Crecco; Ricci, D’Ursi; Sabbatani. Allenatore: Serpini.