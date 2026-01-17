Picerno-Latina: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Picerno-Latina in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Domenica 18 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle 17:30, AZ Picerno e Latina si sfideranno in un match di grande importanza per entrambe le squadre nel campionato di Serie C, girone C. La partita potrebbe avere un ruolo decisivo nella loro lotta per la salvezza.

Il momento delle due squadre — L’AZ Picerno si trova attualmente al 19° posto in classifica con 18 punti, frutto di 4 successi, 6 pareggi e 11 sconfitte. I dati evidenziano difficoltà soprattutto tra le mura amiche, dove la squadra ha ottenuto soltanto una vittoria, accompagnata da 4 pareggi e 5 sconfitte.

Il Latina, invece, occupa una posizione leggermente più tranquilla, il 15° posto, con 22 punti in classifica. Il bilancio complessivo della squadra comprende 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, mentre lontano dal proprio stadio il rendimento registra 2 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nell’ultimo confronto diretto tra le due squadre, l’AZ Picerno ha avuto la meglio vincendo 2-1, un risultato che potrebbe avere un peso anche dal punto di vista psicologico per i protagonisti in campo.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi: l’AZ Picerno, allenata da Valerio Bertotto, arriva alla sfida con un leggero slancio dopo la vittoria in trasferta sul Giugliano. Il Latina, guidato da Gennaro Volpe, invece, è reduce da un pareggio contro l’AC Renate, risultato che potrebbe aver lasciato un po’ di frustrazione nella squadra