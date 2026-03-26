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Lehecka-Fils: dove vedere l’ATP di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

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Lehecka-Fils: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Venerdì 27 marzo 2026, alle 18:00 ora italiana, lo Stadium di Miami farà da cornice alla sfida tra Jiri Lehecka e Arthur Fils, valida per le semifinali del Masters 1000 di Miami. Un incrocio di grande interesse tra due giovani talenti del circuito ATP, pronti a contendersi un posto nella finale di uno dei tornei più prestigiosi della stagione.

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    Qui Lehecka

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    Jiri Lehecka, numero 22 del ranking mondiale, ha confermato solidità e continuità, superando avversari di livello come Fritz e Tseng, fino all’ultimo successo contro Davidovich Fokina, maturato in due set combattuti. Il ceco ha mostrato un tennis solido al servizio e grande lucidità nei momenti chiave, caratteristiche che gli hanno permesso di arrivare in semifinale.

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    Qui Fils

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    Dall’altra parte, Arthur Fils sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua giovane carriera. Il francese, numero 31 ATP, ha eliminato avversari di spessore come Tsitsipas e Paul, dimostrando grande personalità nei match più complicati. Il suo cammino è stato più dispendioso rispetto a quello del rivale, ma la capacità di accelerare nei momenti decisivi lo rende un avversario estremamente pericoloso.

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