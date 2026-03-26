Lehecka-Fils: dove vedere l’ATP di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

Venerdì 27 marzo 2026, alle 18:00 ora italiana, lo Stadium di Miami farà da cornice alla sfida tra Jiri Lehecka e Arthur Fils, valida per le semifinali del Masters 1000 di Miami. Un incrocio di grande interesse tra due giovani talenti del circuito ATP, pronti a contendersi un posto nella finale di uno dei tornei più prestigiosi della stagione.
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Qui Lehecka—
Jiri Lehecka, numero 22 del ranking mondiale, ha confermato solidità e continuità, superando avversari di livello come Fritz e Tseng, fino all’ultimo successo contro Davidovich Fokina, maturato in due set combattuti. Il ceco ha mostrato un tennis solido al servizio e grande lucidità nei momenti chiave, caratteristiche che gli hanno permesso di arrivare in semifinale.
Qui Fils—
Dall’altra parte, Arthur Fils sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua giovane carriera. Il francese, numero 31 ATP, ha eliminato avversari di spessore come Tsitsipas e Paul, dimostrando grande personalità nei match più complicati. Il suo cammino è stato più dispendioso rispetto a quello del rivale, ma la capacità di accelerare nei momenti decisivi lo rende un avversario estremamente pericoloso.
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