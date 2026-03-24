Lehecka-Fritz: dove vedere l’ATP di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

Lehecka-Fritz: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 10:32)

Il tabellone degli ottavi di finale del Masters 1000 Atp di Miami è completo. Ci siamo, entriamo nella settimana decisiva che assegnerà il torneo nel weekend. L'uomo da battere è Jannik Sinner, soprattutto dopo l'eliminazione di Alcaraz. A tal proposito occhio alle sorprese.

Quello della Florida è un torneo che sta mietendo vittime illustri, oltre al n°1 spagnolo hanno salutato anzitempo anche Medvedev, Aliassime e la sfida tra Lehecka e Fritz potrebbe regalarne un'altra.

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Qui Lehecka — Percorso fin qui agevole per Lehecka che non ha ancora perso un set, avendo battuto sia il francese Kouame, sia l'americano Quinn per 2-0. Dopo un 2025 da sogno il tennista ceco punta a restare nell'elite Atp anche nel 2026, Miami potrebbe essere rivelarsi un'ottima occasione per mettersi in mostra.

Qui Fritz — Fritz sulla carta parte favorito per classifica, qualità tecniche e tifo casalingo. Il percorso del n° 7 del ranking è stato meno agevole rispetto a quello del suo avversario. Inizio con Van de Zandschulp, piegato in tre set e poi il derby americano con Opelka (2 set a zero). Nei precedenti con Lehecka, Fritz non ha mai perso nei tornei singolari, quattro successi in altrettante partite, l'unico ko, che equivale anche alla sfida più recente tra i due, è arrivato in Coppa Davis (2-1).

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