Nel tabellone del Masters 1000 di ATP Miami c’è spazio anche per una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un chiaro favorito: Felix Auger-Aliassime contro Terence Atmane. Un incrocio tra esperienza ad alto livello e voglia di emergere. Il canadese parte avanti sotto molti aspetti, ma match di questo tipo possono nascondere insidie, soprattutto quando uno dei due ha poco da perdere.
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Qui Aliassime—
Auger-Aliassime arriva a questo appuntamento con il peso dei pronostici dalla sua parte, forte di una classifica superiore e di una maggiore abitudine a certi palcoscenici. Il suo tennis, basato su servizio e aggressività da fondo, lo rende particolarmente efficace quando riesce a comandare gli scambi. Il canadese dovrà evitare cali di concentrazione, perché contro avversari più leggeri mentalmente il rischio è quello di concedere spazio
Qui Atmane—
Atmane si presenta a questa sfida con il ruolo di outsider, ma anche con la libertà mentale di chi ha poco da perdere. Il francese ha già dimostrato di poter competere a buon livello e cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere pressione al favorito. Il suo obiettivo sarà quello di restare agganciato al punteggio il più a lungo possibile, magari approfittando di eventuali passaggi a vuoto dell’avversario.
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