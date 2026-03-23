Aliassime-Atmane: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 10:13)

Nel tabellone del Masters 1000 di ATP Miami c’è spazio anche per una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un chiaro favorito: Felix Auger-Aliassime contro Terence Atmane. Un incrocio tra esperienza ad alto livello e voglia di emergere. Il canadese parte avanti sotto molti aspetti, ma match di questo tipo possono nascondere insidie, soprattutto quando uno dei due ha poco da perdere.

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Qui Aliassime — Auger-Aliassime arriva a questo appuntamento con il peso dei pronostici dalla sua parte, forte di una classifica superiore e di una maggiore abitudine a certi palcoscenici. Il suo tennis, basato su servizio e aggressività da fondo, lo rende particolarmente efficace quando riesce a comandare gli scambi. Il canadese dovrà evitare cali di concentrazione, perché contro avversari più leggeri mentalmente il rischio è quello di concedere spazio

Qui Atmane — Atmane si presenta a questa sfida con il ruolo di outsider, ma anche con la libertà mentale di chi ha poco da perdere. Il francese ha già dimostrato di poter competere a buon livello e cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere pressione al favorito. Il suo obiettivo sarà quello di restare agganciato al punteggio il più a lungo possibile, magari approfittando di eventuali passaggi a vuoto dell’avversario.

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