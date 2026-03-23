Tabilo-Michelsen: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 10:02)

Tra le sfide più equilibrate del programma del Masters 1000 di ATP Miami c’è senza dubbio quella tra Alejandro Tabilo e Alex Michelsen. Un confronto che, almeno sulla carta, si presenta aperto e difficile da decifrare, con due giocatori separati da pochissimo anche a livello di ranking. Entrambi hanno già dimostrato di poter reggere il livello del torneo e arrivano con buone sensazioni

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Qui Tabilo — Il cileno arriva a questo appuntamento dopo un percorso convincente, in cui ha già superato due turni tutt’altro che banali. In particolare, la vittoria contro un giocatore di alto livello come Rublev evidenzia la sua capacità di alzare il livello contro avversari importanti.

Tabilo è un giocatore che ama costruire lo scambio e trovare ritmo da fondo campo, ma può anche variare quando serve. La sua arma principale sarà la continuità, cercando di mettere pressione costante e approfittare di eventuali cali dell’avversario.

Qui Michelsen — Michelsen si presenta con fiducia e con i favori del pronostico, grazie a un rendimento solido nei turni precedenti. Le vittorie ottenute mostrano un giocatore in crescita, capace di gestire sia match rapidi sia battaglie più lunghe. Il suo stile è diretto, aggressivo, con una buona propensione a prendere in mano lo scambio appena possibile. Se riesce a imporre il suo ritmo fin dalle prime fasi, può mettere in difficoltà Tabilo.

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