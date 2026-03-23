Tiafoe-Mensik: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 10:02)

Nel programma del Masters 1000 di ATP Miami prende forma una sfida intrigante tra due giocatori molto diversi per caratteristiche e momento: Frances Tiafoe contro Jakub Menšík. Un incrocio che, almeno sulla carta, promette equilibrio e possibili colpi di scena. Da una parte c’è l’energia e l’imprevedibilità dello statunitense, dall’altra la crescita costante del giovane ceco, sempre più a suo agio a questi livelli.

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Qui Tiafoe — Tiafoe arriva a questo appuntamento dopo una vittoria solida nel turno precedente, che gli ha permesso di entrare gradualmente nel torneo. Il successo contro Cazaux ha mostrato un giocatore capace di gestire la pressione, soprattutto nei momenti più delicati del primo set.

Il suo tennis resta difficile da leggere: grande atletismo, colpi esplosivi e una certa tendenza ad alternare fasi molto brillanti ad altre più complicate. Per avere chance dovrà mantenere alta l’intensità e limitare i passaggi a vuoto, evitando di concedere ritmo a un avversario che ama comandare gli scambi.

Qui Mensik — Mensik si presenta con grande fiducia e con una posizione di leggero vantaggio anche nei precedenti. Il giovane ceco sta vivendo una fase di crescita importante e sembra sempre più competitivo anche contro giocatori esperti.

Nel turno precedente ha lasciato per strada un set, ma ha comunque dimostrato carattere e capacità di reagire. Il suo stile, fatto di colpi pesanti e buona gestione da fondo campo, può mettere in difficoltà Tiafoe soprattutto sulla continuità. Se riesce a imporre il suo ritmo, può diventare molto difficile da arginare, specie nei lunghi scambi.

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