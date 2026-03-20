Lens-Angers Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Lens-Angers: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 marzo - 09:37

La sfida tra Lens e Angers, anticipo della 27ª giornata di Ligue 1, mette di fronte due squadre con ambizioni e situazioni di classifica molto diverse. I padroni di casa sono protagonisti di una stagione di altissimo livello e puntano al vertice, in attesa del PSG, mentre gli ospiti cercano di chiudere il campionato con tranquillità.

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Qui Lens — Il Lens arriva a questa sfida forte di un rendimento complessivo eccellente, soprattutto tra le mura amiche dove ha costruito gran parte dei propri successi. Nonostante qualche passo falso recente, la squadra resta tra le più solide del campionato, con numeri importanti sia in fase offensiva che difensiva. L’obiettivo è continuare la corsa ai vertici mantenendo alta la pressione sulle dirette concorrenti.

Qui Angers — L'Angers, invece, sta vivendo un momento più complicato, con diversi risultati negativi nelle ultime giornate. La squadra occupa una posizione di metà classifica che garantisce un certo margine di sicurezza, ma il rendimento esterno non è stato particolarmente brillante. Servirà una prestazione solida per provare a fermare una delle squadre più in forma del campionato.

Probabili formazioni — Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Edouard. Allenatore: Pierre Sage

Angers (3-5-2): Koffi; Arcus, Camara, Lefort; Raiolisoa, Capelle, Belkebla, van den Boomen, Hanin; Sbai, Koyalipou. Allenatore: Alexandre Dujeux

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