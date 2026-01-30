Lens-Le Havre: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TV

Lens-Le Havre: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 02:59)

La sfida tra Lens e Le Havre, valida per la 20ª giornata di Ligue 1, apre il weekend del campionato francese con un incrocio che mette di fronte ambizioni molto diverse. I padroni di casa, reduci dalla perdita momentanea della vetta, vogliono subito riprendersi il primato almeno per una notte e mandare un segnale forte alla concorrenza. Dall’altra parte, il Le Havre arriva a Lens con l’obiettivo di dare continuità ai recenti risultati positivi e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, pur consapevole della difficoltà dell’impegno.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Marsiglia-Lens:

Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — LENS LE HAVRE LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Lens-Le Havre in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Lens — Il Lens arriva al match con il dente avvelenato dopo la sconfitta esterna contro il Marsiglia, un ko che ha interrotto una striscia impressionante di dieci vittorie consecutive e ha fatto perdere la testa della classifica. Nonostante lo stop, la squadra di Haise resta una delle realtà più solide del campionato, soprattutto in casa, dove ha costruito gran parte del proprio percorso.

Il Lens ha dimostrato per tutta la stagione una grande capacità di gestire le partite una volta sbloccato il risultato, trasformando quasi sempre il vantaggio iniziale in vittoria. La voglia di riscatto e la necessità di difendere una posizione Champions rendono questo appuntamento particolarmente delicato ma anche altamente motivante.

Qui Le Havre — Il Le Havre, invece, si presenta a questa trasferta in un momento leggermente più incoraggiante rispetto alle settimane precedenti. I normanni sono imbattuti da tre giornate, con due pareggi consecutivi che hanno permesso di uscire temporaneamente dalla zona rossa della classifica.

La squadra resta però fragile lontano dal proprio stadio e fatica a reggere l’urto contro le big del campionato, soprattutto quando viene costretta a difendere per lunghi tratti. La sensazione è che servirà una partita estremamente ordinata e attendista per provare a strappare punti su un campo storicamente complicato come quello di Lens.

Probabili formazioni — LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Abdulhamid; Aguilar, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thuavin, Said; Edouard.

LE HAVRE (3-4-1-2): Mpasi-Nzau; Sangante, Seko, Ndiaye; Nego, Ebonog, Gourna-Douath, Boufal; Mambimbi; Samatta, Soumare.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1: