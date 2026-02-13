Levante-Valencia: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Derby cittadino con vista sulla salvezza, di quelli che pesano più dei semplici tre punti. Levante e Valencia arrivano all’appuntamento con ferite ancora aperte dopo l’ultimo turno e con una classifica che non concede tregua. È la classica partita dove tecnica e tattica contano, ma fino a un certo punto: a fare la differenza saranno nervi, duelli e gestione dei momenti chiave.
LEVANTE VALENCIA LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Levante-Valencia in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Levante—
Il Levante si presenta dopo una sconfitta pesante nel punteggio ma meno netta di quanto dica il risultato. La squadra ha pagato episodi e inferiorità numerica, ma non ha mai smesso di lottare: segnale che il gruppo, nonostante la classifica, è ancora vivo. Il messaggio che filtra dallo spogliatoio è chiaro: ogni gara è una finale, senza calcoli.
Qui Valencia—
Il Valencia arriva da uno stop contro una big, messo in conto ma comunque doloroso per una classifica già fragile. La squadra però non sembra rassegnata: staff e giocatori hanno ribadito compattezza e responsabilità, promettendo una reazione immediata. L’obiettivo è semplice e diretto: invertire la rotta prima che sia troppo tardi.
Probabili formazioni—
Levante (4-2-3-1): Ryan; Martin, Elgezabal, Dela, Sanchez; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong. Allenatore: Castro.
Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Nunez, Comert, Tarrega, Gaya; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltran, Duro. Allenatore: Corberan.
