Levante-Valencia: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Derby cittadino con vista sulla salvezza, di quelli che pesano più dei semplici tre punti. Levante e Valencia arrivano all’appuntamento con ferite ancora aperte dopo l’ultimo turno e con una classifica che non concede tregua. È la classica partita dove tecnica e tattica contano, ma fino a un certo punto: a fare la differenza saranno nervi, duelli e gestione dei momenti chiave.

Qui Levante — Il Levante si presenta dopo una sconfitta pesante nel punteggio ma meno netta di quanto dica il risultato. La squadra ha pagato episodi e inferiorità numerica, ma non ha mai smesso di lottare: segnale che il gruppo, nonostante la classifica, è ancora vivo. Il messaggio che filtra dallo spogliatoio è chiaro: ogni gara è una finale, senza calcoli.

Qui Valencia — Il Valencia arriva da uno stop contro una big, messo in conto ma comunque doloroso per una classifica già fragile. La squadra però non sembra rassegnata: staff e giocatori hanno ribadito compattezza e responsabilità, promettendo una reazione immediata. L’obiettivo è semplice e diretto: invertire la rotta prima che sia troppo tardi.

Probabili formazioni — Levante (4-2-3-1): Ryan; Martin, Elgezabal, Dela, Sanchez; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong. Allenatore: Castro.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Nunez, Comert, Tarrega, Gaya; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltran, Duro. Allenatore: Corberan.

