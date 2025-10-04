derbyderbyderby streaming Levski Sofia-Beroe: dove vedere la Parva Liga in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta streaming

Levski Sofia-Beroe: dove vedere la Parva Liga in diretta TV e in streaming LIVE

Levski Sofia-Beroe: dove vedere la Parva Liga in diretta TV e in streaming LIVE - immagine 1
Levski Sofia-Beroe, undicesima giornata di Parva Liga: info partita, probabili formazioni diretta TV e streaming LIVE
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Alla Vivacom Arena Georgi Asparuhov (Sofia) va in scena Levski-Beroe, sfida valida per l'undicesima giornata di Parva Liga (Serie A bulgara). Padroni di casa in vetta alla classifica con 23 punti all'attivo e reduci dal successo ottenuto di misura sul campo del Botev Plovdiv. Gli ospiti stazionano a metà classifica con 13 punti totalizzati, una gara in meno e imbattuti da quattro turni consecutivi.

Dove vedere Levski Sofia-Beroe in diretta TV e in streaming LIVE

—  

LEVSKI SOFIA BEROE PARVA LIGA STREAMING DIRETTA TV - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per l'undicesima giornata di Parva Liga, Levski Sofia-Beroe, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Parva Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Levski Sofia-Beroe (in programma sabato 4 ottobre alle ore 19:15) basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.

Qui Levski Sofia

—  

Levski Sofia reduce dal successo contro il Plovdiv e a caccia di un'altra vittoria che gli permetterebbe di tenere a debita distanza il CSKA Sofia. Velazquez per la sfida contro il Beroe dovrebbe puntare su un 4-2-3-1: difesa a quattro formata da Kamdem, Dimitrov, Trdin, Maicon che agiranno a protezione di Vutstov; in cabina di regia Kostadinov e Ohene, sulla trequarti Petkov, Kirilov e Fabien giocheranno alle spalle dell'unica punta Sangarè.

Qui Beroe

—  

Nonostante il distacco in classifica di 10 punti, l'ultimo precedente tra le due squadre sorride al Beroe che lo scorso anno si impose 2-0 sul campo del Levski, per tal motivo attenzione alle sorprese. Due vittorie, l'ultima contro il Dobrudzha, e altrettanti pareggi, è questo il bilancio della formazione ospite nelle ultime quattro uscite.

Modulo a specchio per la squadra di Sageras. Arthur tra i pali, Valkov, Salomoni, Costantini, Sonha in difesa, davanti al reparto arretrato Masogo e Caio Lopes, mentre sulla trequarti spazio a Petkov, Kirilov, Fabien, alle spalle dell'unica punta Sangare.

Levski Sofia-Beroe, probabili formazioni

—  

LEVSKI SOFIA (4-2-3-1): Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Trdin, Maicon; Kostadinov, Ohene; Petkov, Kirilov, Fabien; Sangare. Allenatore: Julio Velazquez

BEROE (4-2-3-1): Arthur; Valkov, Salomoni, Costantini, Sonha; Masogo, Caio Lopes; Nene, Salido, Pineda; Valbuena. Allenatore: Alejandro Sageras

Leggi anche
Girona-Valencia: dove vedere la Liga in diretta TV e in streaming LIVE
Metz-Marsiglia: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA