Alla Vivacom Arena Georgi Asparuhov (Sofia) va in scena Levski -Beroe , sfida valida per l'undicesima giornata di Parva Liga (Serie A bulgara). Padroni di casa in vetta alla classifica con 23 punti all'attivo e reduci dal successo ottenuto di misura sul campo del Botev Plovdiv . Gli ospiti stazionano a metà classifica con 13 punti totalizzati, una gara in meno e imbattuti da quattro turni consecutivi.

Dove vedere Levski Sofia-Beroe in diretta TV e in streaming LIVE

LEVSKI SOFIA BEROE PARVA LIGA STREAMING DIRETTA TV - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per l'undicesima giornata di Parva Liga, Levski Sofia-Beroe, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.