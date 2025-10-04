Alla Vivacom Arena Georgi Asparuhov (Sofia) va in scena Levski-Beroe, sfida valida per l'undicesima giornata di Parva Liga (Serie A bulgara). Padroni di casa in vetta alla classifica con 23 punti all'attivo e reduci dal successo ottenuto di misura sul campo del Botev Plovdiv. Gli ospiti stazionano a metà classifica con 13 punti totalizzati, una gara in meno e imbattuti da quattro turni consecutivi.
Qui Levski Sofia—
Levski Sofia reduce dal successo contro il Plovdiv e a caccia di un'altra vittoria che gli permetterebbe di tenere a debita distanza il CSKA Sofia. Velazquez per la sfida contro il Beroe dovrebbe puntare su un 4-2-3-1: difesa a quattro formata da Kamdem, Dimitrov, Trdin, Maicon che agiranno a protezione di Vutstov; in cabina di regia Kostadinov e Ohene, sulla trequarti Petkov, Kirilov e Fabien giocheranno alle spalle dell'unica punta Sangarè.
Qui Beroe—
Nonostante il distacco in classifica di 10 punti, l'ultimo precedente tra le due squadre sorride al Beroe che lo scorso anno si impose 2-0 sul campo del Levski, per tal motivo attenzione alle sorprese. Due vittorie, l'ultima contro il Dobrudzha, e altrettanti pareggi, è questo il bilancio della formazione ospite nelle ultime quattro uscite.
Modulo a specchio per la squadra di Sageras. Arthur tra i pali, Valkov, Salomoni, Costantini, Sonha in difesa, davanti al reparto arretrato Masogo e Caio Lopes, mentre sulla trequarti spazio a Petkov, Kirilov, Fabien, alle spalle dell'unica punta Sangare.
Levski Sofia-Beroe, probabili formazioni—
LEVSKI SOFIA (4-2-3-1): Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Trdin, Maicon; Kostadinov, Ohene; Petkov, Kirilov, Fabien; Sangare. Allenatore: Julio Velazquez
BEROE (4-2-3-1): Arthur; Valkov, Salomoni, Costantini, Sonha; Masogo, Caio Lopes; Nene, Salido, Pineda; Valbuena. Allenatore: Alejandro Sageras
