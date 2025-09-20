Liga, Maiorca-Atletico Madrid: diretta tv e streaming LIVE del match

Opportunità cruciale per la squadra di Simeone per migliorare la propria posizione in classifica e consolidare la fiducia in vista degli impegni futuri. Squadra di casa in crisi di risultati.

Stefano Sorce 20 settembre - 13:10

Domenica 21 settembre, alle ore 16.15 per la Liga spagnola, l’Atletico Madrid farà visita al Maiorca a Son Moix, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per risalire in classifica. La partenza stagionale dei Colchoneros non è stata brillante, ma le ultime gare hanno mostrato segnali di ripresa.

Dove vedere Maiorca-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Maiorca-Atletico Madrid, in programma domenica 21 settembre alle ore 16.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — Il Maiorca attraversa un periodo complicato, con un solo punto in classifica e risultati deludenti che pesano più delle prestazioni in campo. La squadra di Arrasate dovrebbe scendere in campo con il miglior undici possibile, adottando un 3-5-2 mascherato da 5-3-2, con Muriqi come unico punto di riferimento offensivo e un centrocampo folto a protezione della difesa. Tra la rottura con il capitano Dani Rodriguez e le difficoltà accumulate in campionato, l’allenatore rischia seriamente la panchina, mentre la continuità e la capacità di ottenere risultati dipenderanno in gran parte dall’apporto del centravanti kosovaro.

L'Atletico Madrid, dopo la vittoria contro il Villarreal in Liga, ha affrontato il Liverpool in Champions League, cedendo solo all’ultimo respiro. Nonostante la sconfitta, i biancorossi hanno mostrato grande carattere, con Marcos Llorente autore di una doppietta nello stesso stadio che ricorda i suoi exploit passati. I Colchoneros si trovano attualmente al 12º posto in classifica nella Liga 2025/26, con 5 punti ottenuti in 4 partite: una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Le probabili formazioni di Maiorca-Atletico Madrid — Il Maiorca dovrebbe scendere in campo con un modulo molto difensivo, un 5-3-2 che protegge bene la retroguardia e punta sulla solidità a centrocampo. In porta ci sarà Roman, mentre la linea difensiva a cinque sarà composta da Morey, Kumbulla, Raillo, Valjent e Mojica. A centrocampo agiranno Darder, Morlanes e Torre, mentre in attacco il tandem Asano-Muriqi cercherà di creare pericoli alla difesa avversaria. La squadra sarà guidata dall’allenatore Arrasate, che punta a stabilità e ordine tattico.

Diego Simeone apporterà alcune modifiche rispetto alla partita di Champions. Tornano titolari Julian Alvarez e Hancko, mentre Cardoso resta in dubbio. Assenti confermati Baena, Gimenez e Thiago Almada. Il modulo previsto è il 4-4-2, con Oblak tra i pali, Molina, Le Normand, Hancko e Ruggeri in difesa; Gallagher, Koke, Barrios e N. Gonzalez a centrocampo; Alvarez e Griezmann in attacco.

Maiorca (5-3-2): Roman; Morey, Kumbulla, Raillo, Valjent, Mojica; Darder, Morlanes, Torre; Asano, Muriqi. Alenatore: Arrasate

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Gallagher, Koke, Barrios, N.Gonzalez; Sorloth, Griezmann. Allenatore: Simeone.