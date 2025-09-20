Liga, Real Madrid-Espanyol: diretta tv e streaming LIVE del match

I Blancos di Xabi Alonso, trascinati da Mbappé e Vinicius, puntano a mantenere la vetta dopo un avvio perfetto tra campionato e Champions. I catalani, ancora imbattuti con tre vittorie e un pareggio, cercano l’impresa

Stefano Sorce 20 settembre - 10:49

Sabato 20 settembre alle 18.30 il Santiago Bernabeu farà da cornice a una delle partite più attese della quinta giornata di Liga: Real Madrid contro Espanyol. Un confronto che arriva in un momento particolare, con entrambe le squadre lanciatissime e desiderose di confermarsi ai vertici.

Dove vedere Real Madrid-Espanyol in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Real Madrid-Espanyol, in programma sabato 20 settembre alle ore 18.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la diretta dell’incontro sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La piattaforma offre la possibilità di seguire le sfide sia su smart TV tramite app, sia in streaming su pc, tablet e smartphone.

Il momento delle due squadre — Lo scorso febbraio l’Espanyol riuscì a sorprendere tutti battendo il Real e favorendo la fuga del Barcellona verso il titolo. Un ricordo ancora vivo a Madrid, che ora vuole restituire il colpo. La squadra guidata da Xabi Alonso ha iniziato la stagione con un percorso impeccabile: cinque vittorie su cinque tra campionato e Champions League, con Mbappée Vinicius pronti a guidare l’attacco. Qualche incertezza difensiva resta, anche per via degli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato, ma finché arrivano i successi c’è poco da recriminare.

Non meno sorprendente il cammino dei catalani. L’Espanyol, ancora imbattuto, ha collezionato tre vittorie e un pareggio e si trova a due punti dai Blancos, a pari merito con il Barcellona. Una partenza che ha ridato entusiasmo all’ambiente e alimentato la fiducia in una stagione da protagonisti. Gli uomini di Luis Garcia arriveranno al Bernabeu senza timori reverenziali, consapevoli delle difficoltà difensive dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Espanyol — Il Real Madrid si affida a Courtois tra i pali, portiere capace di trasmettere sicurezza e decisivo nei momenti cruciali. In difesa Carvajal garantisce spinta e leadership sulla fascia destra, Militao è il pilastro centrale e avrà al suo fianco il giovane Raul Asencio, chiamato a una prova di maturità. A sinistra ci sarà Carreras, pronto a dare copertura ma anche ad accompagnare l’azione offensiva.

A centrocampo Alonso schiera Valverde, Tchouameni e Guler: il primo è il motore instancabile della squadra, il secondo offre equilibrio e forza nei duelli, mentre il giovane turco rappresenta l’estro e la creatività, in grado di accendere la manovra con le sue invenzioni. In attacco spicca un tridente di lusso. Vinicius, tornato a brillare dopo qualche problema fisico, avrà il compito di destabilizzare la difesa avversaria con la sua velocità. Mbappé agirà da centravanti, trascinatore assoluto di questo inizio di stagione. Mastantuono completa il reparto partendo da destra, giovane talento che sta conquistando spazio grazie a tecnica e coraggio.

L’Espanyol risponde con Dmitrovic, portiere esperto che sarà inevitabilmente molto sollecitato al Bernabeu. La retroguardia vedrà El Hilali sulla corsia destra, Calero e Cabrera al centro, con quest’ultimo a guidare il reparto, e Romero a sinistra, pronto a contrastare le accelerazioni degli esterni madrilisti. In mezzo al campo Gonzalez e Lozano formeranno la diga davanti alla difesa: il primo più dinamico e portato agli inserimenti, il secondo più votato all’equilibrio e alla protezione della retroguardia.

Sulla trequarti agiranno Dolan, Rubio e Puado. Dolan proverà a sfruttare la sua velocità per mettere in difficoltà Carreras, Rubio sarà il regista offensivo incaricato di dare fluidità alla manovra, mentre Puado, partendo da sinistra, cercherà di rientrare sul piede forte per creare pericoli. Davanti ci sarà Fernandez, terminale offensivo e punto di riferimento per la manovra, chiamato a sfruttare le eventuali incertezze di una difesa del Real non ancora al completo. Luis Garcia, dopo l’ottimo avvio di stagione, vuole che la sua squadra giochi senza paura, con la consapevolezza di poter sorprendere anche al Bernabeu.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Vinicius, Mbappé, Mastantuono. Allenatore: Alonso.

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Dolan, Rubio, Puado; Fernandez. Allenatore: Luis Garcia.