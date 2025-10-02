Ligue 2, Pau-Clermont: diretta tv e streaming LIVE del match

Riuscirà il Pau ha trovare l'ennesima vittoria, battendo il Clermont tra le mura amiche?

Lorenzo Maria Napolitano 2 ottobre - 10:49

Pau e Clermont, domani, dalle ore 20:00, si daranno battaglia a caccia dei tre punti in Ligue 2. Il Pau ha inanellato tre vittorie di fila, che gli hanno permesso di schizzare nei piani più alti della classifica sognando una promozione nella massima categoria francese. Il Clermont, però, vanta una difesa solida che può mettere in difficoltà i padroni di casa.

Pau-Clermont, il momento di forma delle due squadre — Il Pau ha ufficialmente presentato la sua candidatura come protagonista di questa Ligue 2. Con 17 punti in classifica ed un terzo posto nelle mani, può assolutamente ambire al vertice della classifica, momentaneamente occupato dal Troyes con diciannove punti. Il Pau, inoltre, vanta una difesa difficile da scardinare (solo sette gol subiti) ed un attacco prolifico, dato che è riuscito a mettere a segno ben tredici gol.

Discorso differente per il Clermont, che nelle prime otto giornate ha strappato soltanto due vittorie ed è reduce da una sconfitta ed un pareggio. Le maggiori difficoltà, in questo avvio di stagione, il Clermont le sta trovando nella zona offensiva, dato che non ha segnato tantissimi gol: soltanto otto, ben dieci squadre hanno fatto meglio.

Le probabili formazioni di Pau e Clermont — Pau (4-4-2): Reveyre; Glossoa, Briancon, Ruiz, Karamoko; Versini, Meddah, Touzghar, Dong; Bobichon, Sissoko.

Clermont (4-2-3-1): Guivarch; Konate, Caufriez, M'Bahia, Boto; Gastien, Saivet; Camblan, Bamba, Fakili; Socka.