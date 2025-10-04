Lille-Psg, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

Il Psg dopo la convincente vittoria contro il Barcellona affronterà il Lille allo stadio Pierre Mouroy.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 11:51)

Dopo la convincente vittoria contro il Barcellona, il Paris Saint-Germain ritorna in campo per affrontare il Lille nella Ligue 1. L'appuntamento è fissato a domani, ore 20:45 al campo Pierre Mouroy. Con un grande inizio di stagione la formazione di Luis Enrique già presenta la sua candidatura come squadra protagonista di questa stagione, sia per quanto riguarda il campionato francese che la Champions League.

Ligue 1, Lille-Psg: diretta tv e streaming LIVE del match — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Il Lille ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma ha subito due pesanti sconfitte che non hanno permesso alla formazione di Genesio di avanzare in classifica a velocità sostenuta. Infatti, il Lille è momentaneamente al sesto posto con dieci punti, ma la vetta - occupata dal Psg - non è poi così lontana, dato che dista soltanto cinque lunghezze.

Il Psg sta facendo la voce grossa in campionato, confermandosi non solo al momento come la squadra più forte della Francia ma probabilmente anche come quella più in forma in Europa. La vittoria contro il Barcellona, infatti, è un forte argomento in tal senso. Luis Enrique non potrà ancora schierare alcuni giocatori cardini del suo calcio e che l'hanno portato in alto qualche mese fa, ma la rosa dei parigini è profonda e ricca di talento.

Le probabili formazioni di Lille-Psg — LOSC Lille (4-2-3-1): Özer; Mandi, Mbemba, Ngoy, Perraud; Bouaddi, André; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. Allenatore: Genesio

Paris Saint Germain (4-3-1-2): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Mayulu; Mbaye, Barcola. Allenatore: Luis Enrique