Federico Grimaldi 2 ottobre - 17:38

Javier Tebas torna all’attacco di Manchester City e PSG, accusando i due club di aggirare da anni le regole del fair play finanziario. Durante una conferenza organizzata da Expansion e PKF Attest, il presidente della Liga ha difeso il modello economico del calcio spagnolo, basato su rigide regole di controllo finanziario, e ha sottolineato le difficoltà nel competere con squadre che operano in sistemi più permissivi. Tebas ha parlato anche delle carenze strutturali del proprio campionato, come la mancanza di palchi VIP negli stadi, e della necessità di investimenti tramite i fondi CVC per colmare il gap economico con Premier League e Bundesliga.

"Modelli diversi, regole diverse": la sfida europea secondo Tebas — Javier Tebas è tornato a puntare il dito contro due dei club più potenti del panorama calcistico europeo: Manchester City e PSG Durante un intervento alla conferenza organizzata da Expansion e PKF Attest, il presidente della Liga ha accusato apertamente il City di “imbrogliare da dieci anni”, riferendosi alle perdite economiche continue del club inglese da quando è passato sotto la proprietà emiratina. Stesso discorso per il PSG, che secondo Tebas avrebbe accumulato oltre 200 milioni di euro di perdite per sette stagioni consecutive. Al centro della critica c'è la mancanza di un controllo finanziario uniforme in Europa. Mentre in Spagna i club devono sottostare a regole rigide imposte dalla Liga, in altri Paesi i controlli sono più blandi o inesistenti.

Tebas ha rivendicato la solidità del modello economico spagnolo, che ha evitato fallimenti societari e ha permesso ai club di ridurre il debito pubblico. Tuttavia, ha anche ammesso che esistono carenze strutturali. Soprattutto negli stadi, dove la mancanza di palchi VIP genera un forte svantaggio in termini di ricavi rispetto a Premier League e Bundesliga. Proprio per questo, ha ribadito l’importanza degli investimenti del fondo CVC per modernizzare gli impianti e rendere la Liga più competitiva a livello internazionale.