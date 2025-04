Real Madrid contro Tebas: la battaglia continua

La lotta a distanza tra il Real Madrid e Tebas sembra non aver fine. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club madrileno ha denunciato il presidente de La Liga al TAD (Tribunal Administrativo del Deportes), che oggi ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Qualche giorno fa, invece, la squadra di Carlo Ancelotti ha ricevuto una denuncia dal Consiglio Superiore dello Sport per aver violato la segretezza del voto del club in un sondaggio anonimo del 2023 riguardante gli arbitri.