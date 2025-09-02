Lincoln-Notts County, prima giornata della fase a gironi dell'EFL Trophy: dove vedere la sfida in Diretta TV e Live in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:12)

Al Sincil Bank si apre il cammino nell'EFL Trophy per Lincoln City e Notts County: una sfida che mette di fronte due squadre di categorie diverse, ma entrambe determinate a partire con il piede giusto nel girone. Calcio d'inizio fissato alle 20:00.

Lincoln-Notts County: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE — LINCOLN NOTTS COUNTY DIRETTA TV EFL TROPHY STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Lincoln-Notts County alle ore 20:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Lincoln City è reduce da un 1-1 contro il Mansfield, maturato nonostante un’ora giocata in inferiorità numerica. La squadra di Skubala è imbattuta da sei gare e proverà a fare valere le proprie doti difensive, viste le difficoltà palesate in area di rigore avversaria.

Notts County reduce dalla rimonta inflitta al Tranmere. Una vittoria di carattere che da un lato ha messo in mostra il miglior attacco della ll (11 gol), ma allo stesso tempo anche i limiti di una difesa fin qui troppo fragile con 9 reti subite. La formazione di Paterson non batte il Lincoln da sei incontri e cerca riscatto in coppa.

Lincoln-Notts County, probabili formazioni — Il Lincoln si schiera con il consueto 4-2-3-1: tra i pali c’è Jeacock, protetto dalla linea difensiva composta da Darikwa a destra, Hamer e Jackson centrali, con Towler sulla corsia mancina. In mediana agiscono in coppia Bayliss e Varfolomieiev. Sulla trequarti spazio a Okoro, Okoronkwo e Anello, che avranno il compito di supportare l’unica punta, Strada.

Il Notts County, invece, risponde con il 3-4-2-1: in porta si affida a Roos, con la retroguardia a tre formata da Aljofree, McDonald e Bedeau. Sugli esterni spazio a Cotter e Bennetts, mentre in mezzo al campo la regia è affidata a Iorpenda e Palmer. Sulla linea dei trequartisti compaiono Jones e Concessione, pronti ad agire alle spalle dell’attaccante di riferimento, Traoré.

LINCOLN (4-2-3-1): Jeacock; Darikwa, Hamer, Jackson, Towler; Bayliss, Varfolomieiev; Okoro, Okoronkwo, Anello; Strada. Allenatore: Michael Skubala

NOTTS COUNTY (3-4-2-1): Roos; Aljofree, McDonald, Bedeau; Cotter, Iorpenda, Palmer, Bennetts; Jones, concessione; Traore. Allenatore: Martin Paterson