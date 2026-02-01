Lione-Lille Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Lione-Lille: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Scontro d’alta classifica in Ligue 1 tra Lione e Lille, valido per la 20ª giornata. Al Groupama Stadium si affrontano due squadre in piena corsa per le posizioni europee, separate da pochi punti e reduci dagli impegni di Europa League. Il Lione parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla striscia positiva di risultati, ma il Lille resta avversario temibile nonostante un periodo complicato.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — LIONE LILLE LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Lione-Lille in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Lione — Il Lione si presenta all’appuntamento in grande fiducia. La squadra di Fonseca è imbattuta da otto partite consecutive tra tutte le competizioni, ha chiuso al top il proprio girone europeo ed è stabilmente nelle prime posizioni in campionato. Il momento è decisamente positivo sia dal punto di vista dei risultati sia del gioco.

Qui Lille — Il Lille attraversa invece una fase più delicata: arriva da cinque sconfitte consecutive, una striscia negativa che ha rallentato la corsa in campionato. Il calendario recente non ha aiutato, con diversi incroci difficili, ma la squadra ha spesso mostrato capacità di andare a segno anche nelle gare perse.

Probabili formazioni — Lione (3-4-1-2): Greif; Mata, Kluivert, Hateboer; Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Moreira; Tolisso; Endrick, Merah. Allenatore: Paulo Fonseca.

Lille (5-4-1): Ozer; Santos, Ngoy, Mbemba, Mandi, Perraud; E. Mbappé, Mukau, Bouaddi, Fernandez; Giroud. Allenatore: Dimitri Farbos.

