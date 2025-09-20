Lipsia-Colonia: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming

La sfida della Red Bull Arena, in programma alle 18:30 e valida per la quarta giornata di Bundesliga , si prospetta molto interessante perchè mette a confronto due squadre protagoniste fin qui, di un inizio di stagione incoraggiante. Il Lipsia va a caccia del terzo squillo di fila, dopo il ko all'esordio col Bayern ; il Colonia , terzo in classifica e imbattuto dopo le prime tre giornate, non vuole smettere di sognare.

Qui Lipsia

Il Lipsia ha rialzato subito la testa dopo la pesante sconfitta all’esordio contro il Bayern: due successi consecutivi, l’ultimo contro il Mainz (0-1), senza subire gol. La squadra di Werner sembra aver trovato compattezza difensiva e maggiore solidità, fattori che la rilanciano in classifica e la riportano tra le candidate per le zone alte. Non mancano però i problemi di formazione: Haidara e Henrichs dovrebbero restare fuori.