La sfida della Red Bull Arena, in programma alle 18:30 e valida per la quarta giornata di Bundesliga, si prospetta molto interessante perchè mette a confronto due squadre protagoniste fin qui, di un inizio di stagione incoraggiante. Il Lipsia va a caccia del terzo squillo di fila, dopo il ko all'esordio col Bayern; il Colonia, terzo in classifica e imbattuto dopo le prime tre giornate, non vuole smettere di sognare.
Diretta TV e Streaming
Lipsia-Colonia: dove vedere la Bundesliga in Diretta Tv e in Streaming Gratis
Lipsia-Colonia: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming—
LIPSIA COLONIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata della Bundesliga, Lipsia-Colonia, in programma sabato 20 settembre alle ore 18:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Lipsia—
Il Lipsia ha rialzato subito la testa dopo la pesante sconfitta all’esordio contro il Bayern: due successi consecutivi, l’ultimo contro il Mainz (0-1), senza subire gol. La squadra di Werner sembra aver trovato compattezza difensiva e maggiore solidità, fattori che la rilanciano in classifica e la riportano tra le candidate per le zone alte. Non mancano però i problemi di formazione: Haidara e Henrichs dovrebbero restare fuori.
Qui Colonia—
Il Colonia è una delle sorprese di questo inizio di stagione: 7 punti in tre gare e tanta fiducia. Dopo i successi contro Mainz e Friburgo, i ragazzi di Kwasniok hanno fermato il Wolfsburg in trasferta con un incredibile 3-3, acciuffando il pari nel maxi recupero finale. Una squadra coriacea che nella trasferta di Lipsia dovrebbe fare a meno soltanto di Kilian.
Lipsia-Colonia, probabili formazioni—
LIPSIA (4-2-3-1): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Banzuzi; Diomande, Baumgartner, Nusa; Romulo. Allenatore: Ola Werner
COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Sebulonsen, Schmied, Hübers, Lund; Jóhannesson, Martel; Thielmann, Waldschmidt, Kaminski; Bulter. Allenatore: Lukas Kwasniok
