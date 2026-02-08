Liverpool-Manchester City, dove vedere il big match in tv e streaming LIVE

La squadra Campione d'Inghilterra ha come obiettivo la qualificazione alla Champions, mentre i Citizens lottano per il titolo

Jacopo del Monaco 8 febbraio - 14:49

Nel corso della giornata odierna andrà in scena la grande sfida che metterà di fronte il Liverpool ed il Manchester City e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della venticinquesima giornata di Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 17:30 e si terrà ad Anfield. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro nel mese di novembre ed i Citizens hanno vinto 3-0 grazie alle reti di Haaland, González e Doku.

Liverpool-Manchester City, dove vedere la grande sfida — La gara di questo pomeriggio metterà di fronte due grandi squadre che puntano ad obiettivi molto importanti. I padroni di casa stanno lottando per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre gli ospiti possono ancora comperare per vincere il campionato. La partita tra il Liverpool ed il Manchester City sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Uno. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club all'incontro — Il Liverpool allenato dall'olandese Arne Slot, in questo momento, occupa la sesta posizione in classifica con 39 punti totalizzati. Nelle ultime cinque gare disputate, i Campioni d'Inghilterra sono stati impegnati in due competizioni: campionato, dove hanno collezionato un pareggio contro il Burnley (1-1), una sconfitta per 3-2 in casa del Bournemouth ed un vittoria tra le mura amiche contro il Newcastle (4-1); Champions League, dove i Reds hanno vinto le ultime due partite della league phase battendo prima l'Olympique Marsiglia (0-3) e poi gli azeri del Qarabag (6-0).

Il Manchester City guidato dallo spagnolo Pep Guardiola, dal canto suo, occupa il secondo posto in classifica con 47 punti a pari merito con l'Aston Villa. Grazie alla recente vittoria per 3-1 nella semifinale di ritorno della Carabao Cup contro il Newcastle, i Citizens hanno staccato il pass per la finale dove sfideranno l'Arsenal nel mese di marzo. Negli ultimi impegni stagionali, oltre al match appena menzionato, il City ha giocato in Premier ottenendo una vittoria contro il Wolverhampton (2-0) ed un pareggio contro il Tottenham (2-2), mentre in Champions ha perso contro il Bodø/Glimt (3-1) e ha battuto il Galatasaray (2-0).

Probabili formazioni — Tra le fila dei Campioni d'Inghilterra, non ci saranno per infortunio Isak, Leoni, Bajčetić, Bradley e Frimpong, mentre Joe Gomez è in dubbio. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, sono in dubbio Bernardo Silva e John Stones, mentre mancheranno gli infortunati Doku, Savinho, Kovačić e Gvardiol.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri, González; Cherki, Foden, Semenyo; Haaland. Allenatore: Guardiola