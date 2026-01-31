Liverpool-Newcastle, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

Questa sera andrà in scena la sfida tra due squadre che si trovano in top 10 e puntano alla qualificazione ad una competizione europea

Jacopo del Monaco 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 15:02)

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra Liverpool e Newcastle e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della ventiquattresima giornata di Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 ad Anfield. Nel match d'andata disputato ad agosto, i Reds hanno vinto 2-3: dopo il doppio vantaggio firmato Gravenberch ed Ekitiké, i Magpies hanno pareggiato con Guimarães ed Osula ma, alla fine, il giovane Rio Ngumoha ha deciso l'incontro negli ultimi istanti di gara.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Liverpool-Newcastle, dove vedere la sfida — Entrambe le squadre si trovano tre la prime dieci posizioni in classifica della massima divisione inglese. Reds e Magpies hanno come obiettivo la qualificazione ad una delle competizioni europee, coi Campioni d'Inghilterra che puntano alla Champions League. La sfida di stasera che metterà di fronte il Liverpool ed il Newcastle sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. In diretta streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due compagini — Attualmente, il Liverpool allenato dall'olandese Arne Slot occupa la sesta posizione in classifica avendo totalizzato 36 punti. Negli ultimi cinque impegni della stagione in corso, la squadra che detiene il titolo di Campione d'Inghilterra ha giocato in tre competizioni differenti: campionato, dove ha prima pareggiato contro il Burnley (1-1) e poi ha collezionato una sconfitta in casa del Bournemouth (3-2); FA Cup, vittoria per 4-1 contro il Barnsley; Champions League, dove ha vinto le ultime due partite della league phase contro Olympique Marsiglia (0-3) e Qarabag (6-0).

Il Newcastle guidato da Eddie Howe, dal canto suo, si trova al nono posto della massima competizione inglese com 33 punti, gli stessi che hanno Brentford, Everton ed anche Sunderland. Così come i loro avversari di questa sera, anche i Magpies hanno disputato gli ultimi match in tre competizioni diverse, anche se ne cambia solo una: Premier League, pareggio a reti bianche contro il Wolverhampton e sconfitta in casa contro l'Aston Villa (0-2); Carabao Cup, dove ha perso l'andata delle semifinali tra le mura amiche contro il Manchester City (0-2); Champions League, vittoria casalinga per 3-0 contro gli olandesi del PSV e pareggio per 1-1 in trasferta contro il Paris Saint-Germain.

Probabili formazioni — Tra le fila dei padroni di casa, non ci saranno gli infortunati Isak, Leoni, Bajčetić, Bradley, Gomez e Frimpong. Per quanto riguarda la compagine ospite, invece, mancheranno per infortunio Krafth, Livramento, A. Murphy, Schär e Joelinton. Sono in dubbio J. Murphy, Osula e Guimarães.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimarães, Tonali, Miley; Barnes, Wissa, Gordon. Allenatore: Howe