Lorient-Monaco: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Lorient-Monaco, sesta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 22:15

Sabato 27 settembre 2025 allo Stade du Moustoir va in scena Lorient-Monaco, sesta giornata di Ligue 1. I merlus cercano continuità dopo aver fermato la serie negativa, mentre il Monaco vuole consolidare la propria posizione nella corsa al vertice, forte di un attacco in gran forma guidato da Ansu Fati.

Lorient-Monaco: dove vedere la Ligue 1 in Tv e in Streaming

La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 17:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Lorient — Il Lorient di Pantaloni arriva a questa sfida con il morale leggermente risollevato grazie al pareggio conquistato sul campo del Le Havre. Dopo una partenza complicata e una serie di sconfitte consecutive, i merlus hanno dimostrato di saper reagire, mostrando qualche spunto interessante soprattutto in attacco con Tosin e Soumano. Tuttavia, permangono difficoltà difensive e qualche assenza pesante, il che li rende ancora vulnerabili contro squadre di alto livello come il Monaco.

Qui Monaco — Il Monaco di Hütter si presenta a Lorient forte di una striscia positiva di risultati, dominando per larghi tratti anche contro avversari ostici. La recente vittoria contro il Metz ha visto Ansu Fati in grande spolvero con una doppietta, a conferma della pericolosità offensiva della squadra. Nonostante qualche passaggio a vuoto, come la sconfitta a Lille, il Principato sembra avere tutti gli strumenti per controllare il match e continuare la sua rincorsa al PSG in vetta alla Ligue 1.

Lorient-Monaco, probabili formazioni — LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Meité, Taldi, Faye; Bris, Ebong, Abergel, Kouassi; Tosin, Dermane; Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni.

MONACO (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Kehrer, Ouattara; Akliouche, Camara, A. Bamba, Minamino; Bieret, Brunner. Allenatore: Adolf Hütter