Mentre in Europa i campionati sono iniziati da poco, in America siamo al capolinea: è tempo di verdetti. Nella Major League Soccer, ad esempio, presto inizierà la fase finale del campionato. A fare la voce grossa in Eastern e Western Conference sono stati rispettivamente Philadelphia, Cincinnati, e Charlotte da un lato; dall'altro, invece, San Diego, Vancouver, Minnesota e Los Angeles FC. La squadra di Cherundolo da quando è arrivato Son dal Tottenham ha inanellato successi, volando in classifica ed è tra le protagoniste di questo finale di stagione. Nella notte tra domenica e lunedì Los Angeles affronterà l'Atlanta United, alle 03:00 italiane, e la gara potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Los Angeles-Atlanta United, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Mls, Los Angeles-Atlanta United: diretta tv e streaming LIVE del match—
La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.
Come arrivano le due squadre al match—
Il Los Angeles FC conta 53 punti in classifica e ne dista soltanto quattro dalla vetta, occupata momentaneamente dal San Diego. La formazione di Son, però, sembra avere tutte le capacità di riuscire a colmare questo vantaggio e accedere alla post-season dal primo gradino della classifica. Forte del miglior attacco di tutta la Major League Soccer, il Los Angeles si prepara a questa partita con la consapevolezza di essere la favorita, ma soprattutto forte del fatto di essere tra le squadre più in forma della Western Conference.
Al contrario il campionato dell'Atlanta United è già finito da un pezzo. Nella Eastern Conference conta solo 27 punti ed è al penultimo posto della classifica. In tutta la Mls è la terzultima squadra per punti conquistati, segno di una stagione iniziata male e finita peggio. Contro un avversario così attrezzato come il Los Angeles, proiettato versi gli obiettivi più di alti di tutti, è difficile pronosticare sorprese.
Visualizza questo post su Instagram
Le possibili formazioni di Los Angeles-Atlanta United—
Los Angeles FC (4-3-3): Lloris, Palencia, Porteous, Nkosi, Smolyakov; Choiniere, Delgado, Segura; Tillman, Son, Bouanga.
Atlanta United (4-3-3): Hibbert; Hernández, Mihaj, Gregersen, Amador; Alzate, Slisz, Miranchuk; Almiron, Thiare, Lobjanidze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA