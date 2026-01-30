Magdeburgo-Hannover: dove vedere la Zweite Liga in Streaming e in TV

La 2. Bundesliga apre il weekend con una sfida delicata all’Avnet Arena, dove il Magdeburgo ospita l’Hannover 96 in un match che mette in palio punti pesanti per obiettivi molto diversi. I padroni di casa cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti vogliono restare agganciati al treno delle prime posizioni.
Qui Magdeburgo—
Il Magdeburgo arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta casalinga per 2-1 contro la Dinamo Dresda, una battuta d’arresto che ha interrotto una fase complessivamente discreta. Nelle ultime dieci gare di campionato la squadra ha infatti raccolto cinque vittorie, mostrando mostra segnali positivi soprattutto in fase offensiva, con una buona produzione di gioco e percentuali di possesso elevate. Il problema resta la discontinuità, in particolare davanti al proprio pubblico, dove i risultati faticano a decollare e la difesa concede ancora troppo.
Qui Hannover—
L’Hannover 96, invece, si presenta al match con un umore più positivo grazie al successo interno per 2-1 contro il Fortuna Düsseldorf, che ha permesso di consolidare il quinto posto in classifica. La squadra di Christian Titz resta però reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, segnale di un rendimento esterno non sempre affidabile.
Probabili formazioni—
Magdeburgo (4-3-3): Reimann; Hercher, Hugonet, Mathisen, Nollenberger; Michel, Gnaka, Ulrich; Pesch, Zukowski, Atik.
Hannover (3-4-2-1): Noll; Nawrocki, Tomiak, Ghita; Neubauer, Aseko-Nkili, Leopold, Oudenne; Yokota, Saad; Källman.
