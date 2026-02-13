derbyderbyderby streaming Maiorca-Betis Streaming e Diretta TV: dove vedere la Liga LIVE

Chiusura di giornata in Liga con una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e stati d’animo completamente diversi. Il Maiorca gioca davanti al proprio pubblico con la necessità di fare punti e allontanare la pressione della zona bassa, mentre il Betis arriva con entusiasmo rinnovato e l’obiettivo di consolidare la corsa europea.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Liga:

  • Guarda ora Maiorca-Betis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Maiorca-Betis in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Maiorca-Betis, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    Qui Maiorca

    —  

    Il Maiorca è reduce da uno stop netto contro una big del campionato, una sconfitta che ha lasciato pochi appigli ma che non ha scalfito la fiducia della società verso lo staff tecnico. L’ambiente ha fatto quadrato e il messaggio è chiaro: niente processi, solo lavoro e reazione.

    Qui Betis

    —  

    Il Betis si presenta con tutt’altro spirito dopo una vittoria di carattere che ha rimesso energia e convinzione nello spogliatoio. Successo di misura ma pesantissimo, arrivato con atteggiamento, sacrificio e qualità nelle giocate decisive. La risposta del gruppo è stata forte, soprattutto dal punto di vista mentale.

    Probabili formazioni

    —  

    Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Macarell, Samu; Luvumbo, Torre, Virgili; Muriqi. Allenatore: Arrasate.

    Real Betis (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Roca, Fidalgo; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

